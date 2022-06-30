Nos EUA

'Achei que fosse mijar de nervoso', diz Maisa sobre encontro com Selena Gomez

Apresentadora brasileira conheceu atriz norte-americana em um evento de beleza
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 13:09

A apresentadora Maisa Silva e a atriz Selena Gomez Crédito: Instagram/@maisa
A atriz Maisa Silva, 20, chamou atenção nas redes sociais após conhecer a cantora Selena Gomez, 29. "Estou indo realizar um sonho", disse a também apresentadora ao contar para seus fãs que conheceria a estrela de "Only Murders in the Building" -disponível no Brasil na plataforma Star+.
Maisa esteve, nesta quarta-feira (29), em um evento para o lançamento da linha de batons de Selena, na Califórnia, nos Estados Unidos. "Só de lembrar, eu fico nervosa. Eu segurei muito [o choro]. Teve uma hora que achei que fosse me mijar de nervoso", relembrou ela nos Stories.
"Quando fico nervosa, tenho vontade de fazer xixi, ou de chorar ou de rir. E aí eu tava segurando a emoção. Parece que estou sonhando", completou ela, que se emocionou ao falar da atriz e cantora. O nome de Maisa chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta (30).
No Twitter, ela revelou que Selena a chamou de "Mama" quando a cumprimentou. "Estou com um carimbo da Rare Beauty no pulso pensando seriamente em tatuar", completou ainda ela, sobre a marca de cosméticos da artista.
A atriz ainda comentou que usou a "filosofia do 'calada vence'" e, por isso, optou por não contar para os fãs e seguidores sobre o encontro com a artista antes que ele acontecesse, pois queria que tudo desse certo.

