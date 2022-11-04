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Documentário

Selena Gomez revela que 'se sentiu assombrada' por término com Justin Bieber

Artista fez revelação em documentário sobre saúde mental ‘Selena Gomez: My Mind and Me’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 16:27

A atriz Selena Gomez faz sucesso na cozinha em sua nova série
A atriz Selena Gomez lançou seu documentário sobre saúde mental Crédito: Reuters/Folhapress
Selena Gomez, de 30 anos, lançou seu documentário sobre saúde mental, Selena Gomez: My Mind and Me, da Apple TV+, na quinta-feira, 3. Com uma temática sensível, a artista falou de vários momentos delicados que passou na carreira - como o término de namoro com Justin Bieber, de 28 anos.
Quando eles se separaram, havia boato de que a separação estaria sendo difícil, principalmente, por ser um caso público. Fãs especularam que ambos escreveram músicas um para o outro - ela teria escrito The Heart Want What It Wants para o artista, enquanto ele teria composto Love Yourself para ela, por exemplo.
A cantora admitiu a dificuldade de superar a relação. "Me senti assombrada por um relacionamento que ninguém queria esquecer, até perceber que não sentia mais medo", disse ela sobre o dono de Baby em um trecho da obra.
Selena ainda falou que, após passar "pelo pior", a separação de Bieber foi a melhor coisa que aconteceu com ela. "Acho que isso [o término público] precisava acontecer", completou.
A estrela da série Only Murders In The Building, da Starplus, fez outros desabafos sobre o tema. Ela criticou a cobertura midiática por não desassociá-la de seu ex. "Quando serei boa o suficiente sozinha?", pontuou.

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