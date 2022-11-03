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Série

Netflix divulga trailer da sexta temporada de 'Elite'; veja

Nova temporada estreia em 18 de novembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 13:13

Netflix divulga trailer da sexta temporada de 'Elite'
Netflix divulga trailer da sexta temporada de 'Elite' Crédito: Reprodução/Youtube/Netflix Brasil
A Netflix divulgou o trailer da sexta temporada da série Elite, que estreia na plataforma de streaming no dia 18 de novembro. A prévia é intensa e mostra como os alunos de Las Encinas vão lidar com a morte de Samuel (Itzan Escamilla) e com a prisão de Benjamín (Diego Martín), que aconteceu no episódio final do quinto ano.
No vídeo, são apresentadas histórias de novos personagens, como a relação turbulenta entre Patrick (Manu Ríos) e Iván (André Lamoglia), as dificuldades de Nico (Ander Puig) no colégio e a amizade de Rocío (Ana Bokesa) com o grupo das meninas.
A sétima temporada da série foi confirmada com a volta de Omar Ayuso como Omar Shanaa, um dos personagens originais da produção Novas contratações também foram anunciadas: Maribel Verdú, Alejandro Albarracín, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov e Iván Mendes.

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