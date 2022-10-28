Prime vídeo divulga teaser do último trabalho do ator Paulo Gustavo; assista

O ator Paulo Gustavo faleceu em 2021 por conta da Covid-19 Crédito: Divulgação

O último projeto assinado pelo ator Paulo Gustavo antes da sua morte, em maio de 2021, teve a data de lançamento e cartaz divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Prime Video. O documentário Filho da Mãe, Original Amazon, tem previsão de estreia marcada para 16 de dezembro.

O material exclusivo da plataforma de streaming acompanha os bastidores da última turnê do artista, um show musical com sua mãe, Déa, sua grande inspiração para criar Dona Hermínia - personagem principal da trilogia Minha Mãe é Uma Peça.