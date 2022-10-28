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Documentário

Prime vídeo divulga teaser do último trabalho do ator Paulo Gustavo; assista

Documentário ‘Filho da Mãe’ acompanha última turnê do artista ao lado de sua mãe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 08:44

Morto em 2021, por conta da Covid-19, Paulo Gustavo será homenageado pela São Clemente
O ator Paulo Gustavo faleceu em 2021 por conta da Covid-19 Crédito: Divulgação
O último projeto assinado pelo ator Paulo Gustavo antes da sua morte, em maio de 2021, teve a data de lançamento e cartaz divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Prime Video. O documentário Filho da Mãe, Original Amazon, tem previsão de estreia marcada para 16 de dezembro.
O material exclusivo da plataforma de streaming acompanha os bastidores da última turnê do artista, um show musical com sua mãe, Déa, sua grande inspiração para criar Dona Hermínia - personagem principal da trilogia Minha Mãe é Uma Peça.
O documentário tem imagens inéditas da infância e adolescência do ator, assim como a conexão com sua mãe e o seu lado marido e pai ao lado do seu companheiro Thales Bretas. Amigos mais próximos e familiares também falam sobre a convivência com Paulo Gustavo. O material tem direção-geral de Susana Garcia e a codireção da irmã do humorista, Jú Amaral.

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