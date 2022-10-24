Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Netflix

Pai de Jeffrey Dahmer pensa em processar Netflix por séries sobre serial killer

Homem disse que não foi avisado sobre ‘Dahmer: Um Canibal Americano’ e que sua casa está sendo invadida por fãs da produção
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 14:21

Foto de Jeffrey Dahmer em 1982, preso por atentato ao pudor: série da Netflix conta os crimes do Canibal de Wisconsin
Foto de Jeffrey Dahmer em 1982, preso por atentato ao pudor: série da Netflix conta os crimes do Canibal de Wisconsin Crédito: Acervo do Departamento de Polícia de Milwaukee
Lionel Dahmer, o pai de Jeffrey Dahmer, avalia processar a Netflix por duas produções que retratam a vida do criminoso em série. Segundo um relato do cuidador de Lionel, identificado apenas como Jeb, ao site The U.S. Sun, o homem não foi contatado sobre a produção de Dahmer: Um Canibal Americano. O seriado se tornou a segunda série mais assistida da história da plataforma, segundo o site.
Além disso, conforme Jeb, o pai do serial killer também não haveria dado autorização para a utilização de fitas feitas pela equipe jurídica de Jeffrey na série documental Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee.
Lionel vive em um lugar pacato no estado de Ohio (EUA) e, como relata o cuidador, sua casa vem sendo invadida por fãs de Dahmer: Um Canibal Americano. O caso obrigou a colocação de uma placa no local com os escritos: "Proibido invadir".
Por conta disso, o pai do serial killer teria contatado advogados para dar início a um possível processo contra a Netflix. "Não houve nenhuma preocupação com o bem-estar de Lionel", alegou Jeb.
O homem ficou conhecido pela publicação do livro A Father's Story (A História de um Pai, em tradução livre) em 1994, meses antes da morte de Jeffrey na prisão. Na obra, Lionel descreveu que não tinha ideia sobre as mortes cometidas pelo filho até a repercussão dos crimes.
Jeb disse que não terminou de assistir à série, mas, conforme o que lhe foi dito, o pai de Dahmer teria sido retratado de forma "injusta". "Lionel era um pai muito carinhoso. Ele estava apenas tentando fazer o seu melhor em um momentos de incerteza", afirmou.
Ele ainda pontuou que o homem não recebeu dinheiro após a produção, como alegam algumas pessoas em cartas endereçadas a ele, e nem com a venda dos óculos de Jeffrey. O The U.S. Sun entrou em contato com a Netflix pedindo um posicionamento, mas não obteve retorno.

Veja Também

Filmes e documentários para conhecer a história de Jeffrey Dahmer

Jornalista expõe motivo bizarro por que Jeffrey Dahmer devorava vítimas

Vizinha de Jeffrey Dahmer revela detalhes sobre um dos casos do serial killer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados