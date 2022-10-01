Filmes e documentários para conhecer a história de Jeffrey Dahmer

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CONVERSANDO COM UM SERIAL KILLER: O CANIBAL DE MILWAUKEE (2022)

Surfando no sucesso de "Dahmer: Um Canibal Americano", a Netflix lança na próxima sexta (7) esta série documental dirigida por Joe Berlinger. Dividida em três partes, o programa tenta explorar a mente de Jeffrey Dahmer por meio de fitas gravadas e da opinião de sua equipe jurídica. A minissérie faz parte da coleção "true crime" da Netflix "Conversando com um Serial Killer", que conta com os programas "Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes" e "Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes".

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O DESPERTAR DE UM ASSASSINO (2017)

Protagonizado pelo ex astro da Disney Ross Lynch, "O Despertar de um Assassino" é uma versão um pouco light (se existe essa possibilidade) da história de Jeffrey. A direção é de Marc Meyers, o mesmo de "Infidelidade" (2016). Na trama, anos antes de ficar conhecido mundialmente como um assassino em série, Dahmer é mostrado como um adolescente tímido e solitário. Lidando com problemas familiares e a pressão do ensino médio, ele vai, gradualmente, se transformando em um dos maiores psicopatas dos EUA. Em tempo: é baseado na graphic novel de John Backderf, que era amigo de Dahmer. Pode ser visto em alguns links no YouTube

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DAHMER - O CANIBAL DE MILWAUKEE (1993)

Esse é do baú! Uma das primeiras produções a tocar no assunto Jeffrey Dahmer, o filme de 1993 foi desenvolvido um ano antes da morte do criminoso. Estrelado por Carl Crew, um ator em ascensão nos anos 1990, o título é extremamente violento, com ares de gore e cara de filme B, tanto que é cultuado por fãs do gênero horror. O longa faz uma releitura dramatizada dos assassinatos de Dahmer, sem se aprofundar em questões sociais. Pode ser visto em alguns links no YouTube

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DAHMER (2022)

Dirigido por David Jacobson, o longa traz Jeremy Renner, o Guardião Arqueiro da Marvel, em um de seus primeiros papeis de destaque. O filme em si não traz novidades sobre o caso e se ressume a relatar os 17 assassinatos do serial killer. Pode ser visto em alguns links no YouTube

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A MENTE DE UM MONSTRO: JEFFREY DAHMER, O CANIBAL (2020)

Documentário dividido em duas partes disponível na Discovery +/Prime Vídeo que traz documentos com depoimentos dados à polícia e ao FBI, entrevistas com parentes e amigos das vítimas do criminoso, além de depoimentos da família de Jeffrey. A ideia é investigar os motivos que levaram Dahmer a se tornar um violento serial killer.

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JEFFREY DAHMER - ASSASSINO CANIBAL (2019)

Podendo ser conferido no Paramount +, a série conta com quatro episódios e mostra as facetas de Jeffrey Dahmer, desde a época de criança problemática até se tornar um assassino canibal. Mesmo com o tema bombástico, o programa televisivo não teve muita repercussão na época do lançamento. A atração mescla cenas documentais com passagens ficcionais.

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DAHMER POR DAHMER: NA MENTE DE UM SERIAL KILLER (2017)

Disponível na Globoplay, a série documental, dividida em dois episódios, mostra especialistas analisando os crimes do assassino, além de trazer uma entrevista exclusiva com Jeffrey Dahmer, dando detalhes de seus assassinatos.

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SERIUAL KILLERS: THE REAL LIFE HANNIBAL LECTERS (2001)