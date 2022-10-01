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Série faz sucesso na Netflix

Filmes e documentários para conhecer a história de Jeffrey Dahmer

"HZ" traz oito produções do streaming para se aprofundar sobre um dos maiores serial killers dos EUA, que ganhou evidência com a estreia de "Dahmer: Um Canibal Americano"
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 09:00

Foto de Jeffrey Dahmer em 1982, preso por atentato ao pudor: série da Netflix conta os crimes do Canibal de Wisconsin
Foto de Jeffrey Dahmer em 1982, preso por atentato ao pudor: série da Netflix conta os crimes do Canibal de Milwaukee Crédito: Acervo do Departamento de Polícia de Milwaukee
Desde que a série "Dahmer: Um Canibal Americano", a mais nova bola dentro de Ryan Murphy ("American Horror Story"), chegou a Netflix, o serial killer Jeffrey Dahmer virou o assunto do momento.
Vivido com maestria por Evan Peters na ficção, o psicopata - que entre 1978 e 1991 matou 17 homens e garotos de forma brutal, incluindo práticas como canibalismo e necrofilia, nos estados norte-americanos de Wisconsin e Ohio -, está levantando discussões acaloradas, fruto do crescente fascínio por programas que dissecam crimes verdadeiros, chamados "true crimes".
 Polêmicas à parte, se você gostou da obra da Netflix e quer saber mais sobre o "Canibal de Milwaukee", "HZ" listou filmes e documentários que retratam a vida do psicopata.

01

CONVERSANDO COM UM SERIAL KILLER: O CANIBAL DE MILWAUKEE (2022)

Surfando no sucesso de "Dahmer: Um Canibal Americano", a Netflix lança na próxima sexta (7) esta série documental dirigida por Joe Berlinger.  Dividida em três partes, o programa tenta explorar a mente de Jeffrey Dahmer por meio de fitas gravadas e da opinião de sua equipe jurídica. A minissérie faz parte da coleção "true crime" da Netflix "Conversando com um Serial Killer", que conta com os programas "Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes" e "Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes".

02

O DESPERTAR DE UM ASSASSINO (2017)

Protagonizado pelo ex astro da Disney Ross Lynch, "O Despertar de um Assassino" é uma versão um pouco light (se existe essa possibilidade) da história de Jeffrey. A direção é de Marc Meyers, o mesmo de "Infidelidade" (2016). Na trama, anos antes de ficar conhecido mundialmente como um assassino em série, Dahmer é mostrado como um adolescente tímido e solitário. Lidando com problemas familiares e a pressão do ensino médio, ele vai, gradualmente, se transformando em um dos maiores psicopatas dos EUA. Em tempo:  é baseado na graphic novel de John Backderf, que era amigo de Dahmer. Pode ser visto em alguns links no YouTube

03

DAHMER - O CANIBAL DE MILWAUKEE (1993)

Esse é do baú! Uma das primeiras produções a tocar no assunto Jeffrey Dahmer, o filme de 1993 foi desenvolvido um ano antes da morte do criminoso. Estrelado por Carl Crew, um ator em ascensão nos anos 1990, o título é extremamente violento, com ares de gore e cara de filme B, tanto que é cultuado por fãs do gênero horror. O longa faz uma releitura dramatizada dos assassinatos de Dahmer, sem se aprofundar em questões sociais. Pode ser visto em alguns links no YouTube

04

DAHMER (2022)

Dirigido por David Jacobson, o longa traz Jeremy Renner, o Guardião Arqueiro da Marvel, em um de seus primeiros papeis de destaque. O filme em si não traz novidades sobre o caso e se ressume a relatar os 17 assassinatos do serial killer.  Pode ser visto em alguns links no YouTube

05

A MENTE DE UM MONSTRO: JEFFREY DAHMER, O CANIBAL (2020)

Documentário dividido em duas partes disponível na Discovery +/Prime Vídeo que traz documentos com depoimentos dados à polícia e ao FBI, entrevistas com parentes e amigos das vítimas do criminoso, além de depoimentos da família de Jeffrey. A ideia é investigar os motivos que levaram Dahmer a se tornar um violento serial killer.

06

JEFFREY DAHMER - ASSASSINO CANIBAL (2019)

Podendo ser conferido no Paramount +, a série conta com quatro episódios e mostra as facetas de Jeffrey Dahmer, desde a época de criança problemática até se tornar um assassino canibal. Mesmo com o tema bombástico, o programa televisivo não teve muita repercussão na época do lançamento. A atração mescla cenas documentais com passagens ficcionais.

07

DAHMER POR DAHMER: NA MENTE DE UM SERIAL KILLER (2017)

Disponível na Globoplay, a série documental, dividida em dois episódios, mostra especialistas analisando os crimes do assassino, além de trazer uma entrevista exclusiva com Jeffrey Dahmer, dando detalhes de seus assassinatos. 

08

SERIUAL KILLERS: THE REAL LIFE HANNIBAL LECTERS (2001)

O filme, disponível no YouTube, chama a atenção pela originalidade. O documentário comparou Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy e Albert Fish, todos famosos serial killers, ao fictício Hannibal Lector, eternizado nos cinemas por Anthony Hopkins.

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