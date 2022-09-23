Família da vítima de Jeffrey Dahmer diz ter sido 'retraumatizada' com série

Cena da série Dahmer: Um Canibal Americano, da Netflix Crédito: Netflix

Estreou nesta quinta-feira, 22, a série Dahmer: Um Canibal Americano. A produção da Netflix que relembrou os assassinatos do serial killer Jeffrey Dahmer entre os anos de 1978 e 1991, no entanto, causou revolta na família de uma das vítimas.

Eric, o primo de Errol Lindsey, que foi morto aos 19 anos pelo assassino, revelou nas redes sociais que o seriado trouxe à tona os traumas da família. "Eu não estou dizendo a ninguém o que assistir, eu sei que a mídia de crimes reais é enorme, mas se você está realmente curioso sobre as vítimas, minha família (os Isbell) está revoltada com essa série", iniciou.

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx — eric. (@ericthulhu) September 22, 2022

"Está nos retraumatizando uma e outra vez, e para quê? De quantos filmes/shows/documentários precisamos?", indagou. Eric comentou ainda sobre a repercussão de uma cena do seriado no Twitter, onde usuários compararam a produção com imagens reais do julgamento em 1992.

Like recreating my cousin having an emotional breakdown in court in the face of the man who tortured and murdered her brother is WILD. WIIIIIILD. — eric. (@ericthulhu) September 22, 2022

"Recriar minha prima (Rita Isbell) tendo um colapso emocional no tribunal diante do homem que torturou e assassinou seu irmão é insano", lamentou.