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Repercussão

Audiência de ‘The Crown’, na Netflix, cresce 800% após morte da Rainha Elizabeth

Índice foi registrado no Reino Unido, entre 9 e 11 de setembro - a monarca inglesa faleceu no dia 8
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 13:07

Claire Foy no papel da rainha Elizabeth na série 'The Crown', da Netflix
Claire Foy no papel da rainha Elizabeth na série 'The Crown', da Netflix Crédito: Robert Viglasky/ Netflix
Após a morte da Rainha Elizabeth, a audiência da série The Crown na plataforma de streaming Netflix registrou um aumento exponencial, no Reino Unido. A série, produzida por Peter Morgan, mostra a trajetória da monarca inglesa.
De acordo com dados divulgados pela revista Variety, a quantidade de visualizações da série registrada entre 9 e 11 de setembro - a monarca inglesa faleceu no dia 8 - entre o público do Reino Unido é 800% maior que a contabilizada uma semana antes, entre os dias 2 e 4.
Os cálculos foram feitos a partir de dados extraídos do TV Time, aplicativo de rastreamento de TV e filmes da Whip Media, que tem mais de 22 milhões de usuários registrados em todo o mundo.
Nos Estados Unidos, a audiência do seriado também obteve crescimento expressivo, de 400%, em igual período. Já na França, o número de pessoas interessados no programa triplicou. Mundialmente, estima-se que o público da série tenha quadruplicado de um fim de semana para o outro.

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