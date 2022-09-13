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Emmy 2022: Zendaya se torna a atriz mais jovem a receber duas estatuetas

Zendaya estabeleceu um novo recorde no Emmy Awards 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 10:37

Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'.
Ex-Disney, Zendaya interpreta Rue, jovem que acaba de sair da clínica da reabilitação mas não tem planos de continuar 'limpa'. Crédito: Divulgação/HBO
Zendaya estabeleceu um novo recorde no Emmy Awards 2022 ao se tornar a mulher mais jovem a colecionar vitória dupla na premiação. No evento que ocorreu na noite desta segunda-feira, 12, ela ganhou sua segunda estatueta como melhor atriz em série dramática por Euphoria, da HBO.
Em 2020, a artista já havia conquistado o prêmio por sua interpretação no seriado, com a personagem Rue. Em 2021, ela não concorreu, pois a produção estava fora do período de elegibilidade da edição.
Zendaya concorreu com grandes nomes como Melanie Lynskey (Yellowjackets), Laura Linney (Ozark), Reese Witherspoon (The Morning Show) e a dupla de Killing Eve Jodie Comer e Sandra Oh.
Euphoria foi confirmada para terceira temporada, mas ainda não tem previsão de estreia. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na HBO Max.

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