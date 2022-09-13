Ator de James Bond é acusado de homofobia e machismo e se desculpa

George Lazenby em 007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969) Crédito: Reprodução

O ator George Lazenby, que já viveu James Bond no filme 007 - A Serviço de Sua Majestade, de 1969, foi acusado de propagar comentários "homofóbicos" e "misóginos" em um evento sobre a franquia do agente secreto britânico.

George era um dos participantes de uma turnê australiana chamada The Music of James Bond, focada nos filmes do personagem da literatura e do cinema. O ator australiano de 83 anos foi removido de todas as apresentações futuras da turnê.

Em entrevista à emissora de rádio 6PR, de Perth, uma mulher que assistiu à apresentação alegou que Lazenby passou a apresentação inteira "falando basicamente sobre suas conquistas sexuais". "Ele foi homofóbico e certamente não estava falando sobre seu filme como James Bond", disse.

Outro participante descreveu a apresentação como "histórias misóginas sobre as proezas sexuais de George Lazenby, detalhes íntimos de diarreia e objetificação de mulheres". "Foi só quando um espectador gritou 'Com licença, isso é ofensivo' que a tensão ficou evidente e George foi retirado do palco e a música salvou o dia", relatou um espectador ao jornal The West Australian.

George Lazenby se desculpa

Após a repercussão, o ator compartilhou um comunicado em seu perfil oficial no Twitter: "Lamento e entristece saber que minhas histórias em Perth no sábado podem ter ofendido algumas pessoas. Nunca foi minha intenção fazer comentários ofensivos ou homofóbicos e sinto muito se minhas histórias que compartilhei foram interpretadas dessa maneira".