Cinemas do ES com ingressos a R$ 10 a partir de quinta (15)

Cena do suspense "A Órfã 2", que estreia nos cinemas do Estado nesta quinta (15) Crédito: Diamond Filmes

Que tal curtir um filme na sala escura pagando apenas R$ 10? Em épocas de "carteira vazia", é uma tentação, não é? Pois sabia que de quinta (15) a 21 de setembro rola a "Semana do Cinema", uma campanha idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) que tem como objetivo celebrar o retorno do público às salas, após o período de paralisação provocado pela pandemia da Covid-19.

No Espírito Santo, a promoção está prevista para acontecer nas salas dos grupos Cinemark, tanto no Shopping Vitória como no Shopping Vila Velha; Cinpépolis, no Shopping Moxuara (Cariacica); CineSystem, no Boulevard Vila Velha, Cine Araújo, no Shopping Mestre Álvaro (Serra); e CineSercla, no Shopping Montserrat (Serra) e PátioMix (Linhares). Outros espaços e circuitos exibidores também podem embarcar na iniciativa nos próximos dias.

Como adiantado no início do texto, os bilhetes serão disponibilizados com o preço único no valor de R$ 10 e, além disso, os combos com pipoca e refrigerante terão preços especiais, saindo por R$ 29.

Só fique ligado no regulamento: a promoção é válida apenas para filmes 2D e que não sejam para sessões XD, prime e Dbox. Ah, sim: o combo especial é pipoca média com dois refrigerantes de 500ml.

Entre os filmes em cartaz, dá para conferir (pagando bem menos) a estreia do esperado "A Órfã 2", continuação do sucesso estrelado por Isabelle Fuhrman, atriz que ganhou popularidade no Brasil com o filme original de 2009, ao interpretar uma garota que inferniza (literalmente) a vida de um casal. Ok, não vamos falar mais para não dar spoilers!

Na nova produção, depois de orquestrar a fuga de uma clínica psiquiátrica na Estônia, Esther (a tal garota endiabrada) viaja para os Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica. No entanto, surge uma reviravolta inesperada (sempre tem esses plots em filmes de suspense e horror!) que a coloca contra uma mãe em busca de proteger sua filha.

Também estreia na próxima quinta, a comédia brasileira "Uma Pitada de Sorte", estrelada por Fabiana Karla, e devem continuar em cartaz filmes que estão indo bem de bilheteria, como os excelentes suspenses "Não! Não Olhe!", de Jordan Peele, e "Men: Faces do Medo", de Alex Garland. Ambos, assertivamente, flertam com o horror cósmico.

TENDÊNCIA MUNDIAL

A "Semana do Cinema" segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, o retorno das pessoas às salas. Nos Estados Unidos aconteceu, em 3 de setembro, o National Cinema Day, com ingressos a US$ 3 dólares (cerca de R$ 15,29 no câmbio desta segunda, 12) em mais de 3 mil espaços.