Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a fazer filme juntos após 32 anos

Sucesso com "Lua de Cristal" (1990), Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a atuar juntos depois de 32 anos. A dupla postou em suas redes sociais o anúncio da nova produção “Mallandro: O Errado que Deu Certo”.
“@serginhomallandro e Xuxa nos bastidores do novo longa-metragem de ficção Mallandro: O Errado que Deu Certo, que tem direção de Marco Antonio de Carvalho e produção de Glaucia Camargos”, consta na legenda do post em collab no Instagram.
Além de "Lua de Cristal", Xuxa e Sérgio também trabalharam no filme “O Trapalhão na Arca de Noé" (1983). A nova produção promete matara a saudade dos baixinhos dos anos 1980 e 1990.