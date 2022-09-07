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Cinema

Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a fazer filme juntos após 32 anos

Último trabalho da dupla foi "Lua de Cristal" (1990). Novo longa está em produção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 10:11

Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a atuar no cinema
Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a atuar no cinema Crédito: Instagram/@bladmeneghel
Sucesso com "Lua de Cristal" (1990), Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a atuar juntos depois de 32 anos. A dupla postou em suas redes sociais o anúncio da nova produção “Mallandro: O Errado que Deu Certo”.
“@serginhomallandro e Xuxa nos bastidores do novo longa-metragem de ficção Mallandro: O Errado que Deu Certo, que tem direção de Marco Antonio de Carvalho e produção de Glaucia Camargos”, consta na legenda do post em collab no Instagram.
Além de "Lua de Cristal", Xuxa e Sérgio também trabalharam no filme “O Trapalhão na Arca de Noé" (1983). A nova produção promete matara a saudade dos baixinhos dos anos 1980 e 1990.

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