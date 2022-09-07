Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a fazer filme juntos após 32 anos

Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a atuar no cinema Crédito: Instagram/@bladmeneghel

Sucesso com "Lua de Cristal" (1990), Xuxa e Sérgio Mallandro voltam a atuar juntos depois de 32 anos. A dupla postou em suas redes sociais o anúncio da nova produção “Mallandro: O Errado que Deu Certo”.

“@serginhomallandro e Xuxa nos bastidores do novo longa-metragem de ficção Mallandro: O Errado que Deu Certo, que tem direção de Marco Antonio de Carvalho e produção de Glaucia Camargos”, consta na legenda do post em collab no Instagram.