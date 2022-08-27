Eliana é confirmada em projeto da Globo com Angélica e Xuxa

Eliana participará de documentário no Globoplay Crédito: Reprodução/YouTube/GIOH

A apresentadora Eliana acaba de ser confirmada no documentário Um Brinde à Vida, da plataforma de streaming Globoplay, com artistas como Ana Maria Braga, Xuxa Meneghel e Angélica.

De acordo com a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, a loira foi contratada para fazer parte da produção que homenageará a apresentadora Hebe Camargo, morta desde 2012. A ideia é trazer entrevistas de pessoas que fizeram parte da vida pessoal e profissional da veterana.