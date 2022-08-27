Eliana é confirmada em projeto da Globo com Angélica e Xuxa

A apresentadora Eliana acaba de ser confirmada no documentário Um Brinde à Vida, da plataforma de streaming Globoplay, com artistas como Ana Maria Braga, Xuxa Meneghel e Angélica.
De acordo com a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, a loira foi contratada para fazer parte da produção que homenageará a apresentadora Hebe Camargo, morta desde 2012. A ideia é trazer entrevistas de pessoas que fizeram parte da vida pessoal e profissional da veterana.
A confirmação de Eliana no projeto vem em meio a boatos de que ela estaria em negociação para estrear um programa matinal na grade da TV Globo em 2023. Após o rumor tomar grandes proporções, a apresentadora chegou a negar a informação. Vale lembrar que a loira é contratada do SBT desde 2009.