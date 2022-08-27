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Comprou 270 pacotes

Felipe Neto revela quanto gastou para completar álbum da Copa do Mundo

A três meses da Copa do Mundo do Catar, o tradicional álbum de figurinhas que é febre entre os brasileiros vem dando o que falar entre torcedores e internautas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 09:37

O youtuber Felipe Neto
Felipe Neto conseguiu completar seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar Crédito: Instagram/@felipeneto
O youtuber Felipe Neto conseguiu completar seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. O influencer, que gastou R$ 1 mil, abriu os pacotes durante uma live na noite de quarta-feira, mas apenas nesta quinta ele percebeu ter todas as imagens para completar os espaços de seu álbum. Ao todo foram comprados 270 pacotinhos de figurinhas. 
"Somente na live de ontem, onde abri 270 pacotinhos, eu completei o álbum inteiro! Vieram todas as figurinhas. Absolutamente todas! Eu achei que duas não tinham vindo, mas tavam no bolo de repetida por burrice minha. Meu Deus do céu completamos em uma sentada", escreveu o youtuber, no Twitter.
Felipe disse ainda que pretende completar outro álbum de figurinhas. "Acho que vou completar de novo e doar as repetidas, porque completar o álbum em uma compra é mágico, mas perde um pouco da graça". O youtuber também usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu por ter gastado dinheiro com figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2022.
“Meia dúzia de gente mal amada me criticando por ter gasto mil reais em figurinhas. Sendo que eu fiz uma live abrindo essas figurinhas que arrecadou 3.300 reais pra caridade”, afirmou.
O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi lançado na sexta-feira. A publicação conta com todas as 32 seleções classificadas para o Mundial, assim como os oito estádios, logos das federações, mascote e bola oficial.

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