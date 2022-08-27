Estado de saúde de ator de 'Pantanal' melhora e sonda é retirada

O ator mirim Gustavo Corasini, que deu vida ao personagem Tadeu na primeira fase da novela "Pantanal" (Globo), segue internado no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Porém, a sonda foi retirada e ele começou a se alimentar com frutas e a beber água, como comunicado pela mãe do ator no perfil do menino no Instagram: "Boas notícias... Gustavo retirou a sonda, conseguiu fazer xixi. Comeu fruta e tomou um pouquinho de água. Graças a Deus está mais confiante. Tenho lido as mensagens para ele e está muito feliz com toda demonstração de carinho. Logo estaremos 100%".
Gustavo também está fazendo tratamento com psicólogos no hospital, onde permanece internado desde a última terça-feira (23), quando sofreu um atropelamento na rua onde mora, no bairro do Itaim Paulista. O amigo Eduardo Souza, de 13 anos, não resistiu aos graves ferimentos e morreu, na última quarta-feira (24).
Em outras mensagens, a mãe do ator agradeceu à equipe do hospital e por todas as mensagens de apoio que tem recebido através das redes sociais. "Apesar de ser um hospital público, como sabemos falta muita coisa, a força humana e o amor dos profissionais superam todas as dificuldades.
"Na última publicação do perfil do ator - uma homenagem ao amigo que não sobreviveu ao acidente - internautas anônimos e famosos demonstraram apoio à família. "Força", escreveu José Loreto, que interpreta Tadeu na fase adulta da novela. "Força, meu amigo", escreveu outro. "Estamos orando por vocês, sintam o nosso abraço", disse ainda uma terceira internauta.
O ator da novela de Bruno Luperi estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando ele e um amigo foram checar um pedreiro que havia caído na casa da vizinha. "O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos". Gustavo quebrou o braço, a perna e ainda fraturou a bacia.