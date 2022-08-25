Ator mirim de 'Pantanal' recobra consciência e conversa com mãe

O ator mirim Gustavo Corasini, 12, que deu vida ao personagem Tadeu na primeira fase da novela "Pantanal" (Globo), segue internado no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, desde que foi atropelado na tarde da última terça-feira (23). Na madrugada desta quinta (25), ele recobrou a consciência e conversou com a mãe, pela primeira vez desde o acidente.
"Gustavo essa noite teve que colocar sonda, pois não estava fazendo xixi. Foi sofrido, mas passou. Ainda tem ânsia de vômitos, devido à medicação", começou Fernanda Corasini, a mãe do artista, através dos Stories do Instagram. "Ficou muito sonolento o dia todo, mas conversamos bastante agora na madrugada quando despertou."
Ainda na mensagem, a mãe do ator disse que ele fez novos raios-X e aguarda para saber "se está tudo 100% com as cirurgias". Ela ainda agradeceu à equipe do hospital e por todas as mensagens de apoio que tem recebido através das redes sociais. "Apesar de ser um hospital público, como sabemos falta muita coisa, a força humana e o amor dos profissionais superam todas as dificuldades."
Na última publicação do perfil do ator - uma homenagem ao amigo que não sobreviveu ao acidente - internautas anônimos e famosos demonstraram apoio à família. "Força", escreveu José Loreto, que interpreta Tadeu na fase adulta da novela. "Força, meu amigo", escreveu outro. "Estamos orando por vocês, sintam o nosso abraço", disse ainda uma terceira internauta.
O ator da novela de Bruno Luperi estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando ele e um amigo foram checar um pedreiro que havia caído na casa da vizinha. "O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos". Gustavo quebrou o braço, a perna e ainda fraturou a bacia.