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No auge

Isabeli Fontana relembra pressão para não ter filho no auge da carreira

Com a notícia, Isabeli enfrentou muita pressão por parte do meio e, inclusive, a sugeriram o aborto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 16:55

Isabeli Fontana
Isabeli Fontana relembrou alguns momentos como modelo, entre eles a descoberta de sua gravidez Crédito: Reprodução @Isabelifontana
Isabeli Fontana participou do podcast Venus, no YouTube, e relembrou alguns momentos como modelo, entre eles a descoberta de sua gravidez, fruto do seu relacionamento com Álvaro Jacomossi, no auge de sua carreira, aos 19 anos. Naquela época, "modelos não tinham filhos no auge da carreira", sendo ela a primeira a engravidar. "Eu estava bombando, morava em Nova York nessa época, era minha cara em todos os lugares", relatou.
Com a notícia, Isabeli enfrentou muita pressão por parte do meio e, inclusive, a sugeriram o aborto. "Meu agente falou: 'você está louca? Você não vai ter esse filho, né?' Falei: 'óbvio que eu vou! Amo mais esse filho do que a mim mesma'", relembrou.
Comentários do tipo: "se tiver esse filho, sua carreira acabou", se tornaram comuns para ela. "Então acabou, pois eu vou ter esse filho", respondia. Contudo, para a surpresa de todos, a maternidade alavancou o trabalho de Isabeli, o que ela declarou não saber que era possível, na época. Atualmente, o filho da modelo, Zion, tem 19 anos e cursa Tecnologia da Informação.

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