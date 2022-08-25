Viih Tube dá festa inspirada nos anos 2000; veja looks e decoração

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube

A atriz e youtuber Viih Tube comemorou seus 22 anos na noite desta quarta-feira (24). Com uma longa lista de convidados, a também ex-BBB promoveu uma festa chamada "Barraca do Beijo", que teve a temática da decoração inspirada nos anos 2000.

O evento aconteceu no Espaço Terra, na Região Metropolitana de São Paulo, e contou com shows de nomes como Vitão e Gabi Martins. Muitos convidados investiram na temática da festa e usaram looks inspirados em ícones da década.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo foram fantasiados de Harry Potter e Hermione Granger, personagens da saga "Harry Potter" (1998-2007). Viih Tube, a aniversariante, usou uma fantasia de Bloom, fada da animação "O Clube das Winx" (2004). Já Jessilane usou uma fantasia de Alex, personagem de "Três Espiãs Demais" (2001).

A decoração do espaço contou com luzes neon, telões e uma barraca do beijo montada ao lado de uma roleta. Além disso, foram servidos doces do restaurante Paris 6 e a mesa do bolo contava com decorações holográficas ao redor.