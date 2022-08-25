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Viih Tube dá festa inspirada nos anos 2000; veja looks e decoração

Com uma longa lista de convidados, a também ex-BBB promoveu uma festa chamada "Barraca do Beijo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 11:37

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro
Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube
A atriz e youtuber Viih Tube comemorou seus 22 anos na noite desta quarta-feira (24). Com uma longa lista de convidados, a também ex-BBB promoveu uma festa chamada "Barraca do Beijo", que teve a temática da decoração inspirada nos anos 2000.
O evento aconteceu no Espaço Terra, na Região Metropolitana de São Paulo, e contou com shows de nomes como Vitão e Gabi Martins. Muitos convidados investiram na temática da festa e usaram looks inspirados em ícones da década.
Laís Caldas e Gustavo Marsengo foram fantasiados de Harry Potter e Hermione Granger, personagens da saga "Harry Potter" (1998-2007). Viih Tube, a aniversariante, usou uma fantasia de Bloom, fada da animação "O Clube das Winx" (2004). Já Jessilane usou uma fantasia de Alex, personagem de "Três Espiãs Demais" (2001).
A decoração do espaço contou com luzes neon, telões e uma barraca do beijo montada ao lado de uma roleta. Além disso, foram servidos doces do restaurante Paris 6 e a mesa do bolo contava com decorações holográficas ao redor.
Em seu perfil do Instagram, Viih Tube ainda mostrou que usou um segundo look, inspirado no filme clássico de comédia "As Branquelas" (2004). "Uma roupa que diga: não sou galinha, mas também não sou virgem", escreveu na legenda da publicação, citando uma frase do longa-metragem.

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