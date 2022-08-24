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Covid-19

Ratinho contrai covid-19 pela segunda vez e é afastado do SBT

'Estou sem nenhum sintoma', avisou o apresentador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 14:26

O apresentador Ratinho no escritório que foi assaltado em SP
O apresentador Ratinho  Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress
Ratinho anunciou na terça-feira, 23, que testou positivo para covid-19 pela segunda vez. O apresentador gravou um vídeo que foi veiculado no programa televisivo Fofocalizando para tranquilizar os fãs.
Ele vai se afastar de suas funções no SBT, por cauda dos protocolos de segurança, mas possui frente de gravações para exibir programas inéditos ao menos por uma semana.
"Eu vim aqui para dar o recado de que meus programas essa semana serão inéditos, porque eu os gravei há algum tempo. Lamentavelmente, eu peguei covid. Estou sem nenhum sintoma, muito bem, mas tenho que ficar recolhido uma semana", contou Carlos Massa.
E concluiu: "Como eu tinha uma semana de programas gravados, eles continuam inéditos. Queria muito agradecer o apoio de todos vocês. Continuo sem nenhum sintoma. Meu sintoma aqui é a vontade de gravar meu programa."
Ratinho contraiu covid-19 pela primeira vez em outubro de 2020, quando também não apresentou qualquer complicação.
Na época, o Programa do Ratinho foi obrigado a apresentar reprises apenas três dias depois de voltar a ter plateia. Um grupo de 30 pessoas passou a acompanhar a atração ao vivo - até então, telões foram instalados no auditório para simular a presença de convidados.

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