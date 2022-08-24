Capixaba Therla Duarte grava participação em "Travessia", de Gloria Perez

Therla Duarte está na nova temporada de "Cine Holliudy" e estará em "Travessia", de Glória Peres Crédito: Ursula Almeida

E não vão faltar capixabas nos bastidores de "A Travessia", próxima novela das 21h da Rede Globo. Além de Chay Suede, um dos protagonistas da trama, a história de Glória Perez também contará com participação de Therla Duarte.

Nascida em Vitória e radicada no Rio de Janeiro desde o final da década de 1990, Therla gravará sua participação - esperamos que seja apenas a primeira cena de muitas - na sexta-feira (26), encarnando uma amiga da protagonista, interpretada pela ex-"The Voice" Lucy Alves.

"Não posso adiantar muito do papel, como também ainda não sei se ela terá mais cenas ou mesmo uma participação maior. Me sinto muito honrada em estar em uma produção de Glória Peres, uma realizadora que sempre admirei por sua competência", afirma a atriz, em entrevista a "HZ".

Baseada em um fato, "A Travessia" mostra os dilemas de Brisa (Lucy Alves), que terá seu rosto colocado sobre a imagem de uma mulher criminosa procurada pela polícia, o chamado deepfake. A imagem vai viralizar nas redes sociais e ela será detida pela polícia no aeroporto de São Luís/MA, onde mora, ao tentar embarcar para o Rio de Janeiro para procurar o namorado Ari (Chay Suede).

SÁTIRA

Voltando a trajetória de Therla Duarte na Rede Globo, a capixaba também integra o elenco da nova temporada da série "Cine Holliudy", que estreou nesta terça (23). A atriz participa como a esposa do Governador (Stepan Nercessian) de Pitombas.

"Curiosamente, ela não tem um nome. É chamada de Primeira Dama o tempo todo (risos). Ela vive uma confusão com Olegário (Matheus Nachtergaele), o prefeito machista. Socorro (Heloísa Périssé), outra personagem polêmica, vai usá-la para desmerecer a figura do governador", explica Therla, dizendo que participará de dois capítulos da temporada.

"Trata-se de uma sátira leve e divertida, propondo um outro olhar sobre o Brasil atual. A história aborda machismo, corrupção e a participação da mulher na política", explica Therla, dizendo que começou a atuar aos 13 anos, fazendo teatro no Espírito Santo.

"Tive aula com Vera Viana, Cristina Valadão e Eliezer de Almeida. Também participei de uma peça com Mitzi Marzzuti e Alcione Dias. Logo depois, fui tentar a sorte no Rio de Janeiro, fazendo oficinas de atuação, no final dos anos 1990. Em uma delas, comandada por Ignácio Coqueiro e Elaine Macedo, fui convidada para fazer um teste para a novela 'Uga Uga' (2000). Ganhei um papel, como a índia grávida Moluê", relembra, dizendo que ainda gravou participações em "Kubanacan" (2003) e "A Favorita" (2009) - em cartaz no "Vale a Pena Ver de Novo", entre tantas outras tramas.

"Um papel marcante foi em "Caminho das Índias" (2009), onde vivi Andrea, a babá de Tony Niraj, filho de Maya (Juliana Paes). A novela está em reprise no Canal Viva e entrou em cartaz na Globoplay".

VERSATILIDADE

Além de "A Travessia", Therla Duarte anda cheia de projetos. "Estou negociando uma participação em 'Cilada' , com Bruno Mazzeo, que terá mais episódios. Além disso, participo das filmagens de "Tiro Certo - Rio em Chamas", que terá gravações até fevereiro, com tomadas a serem feitas no carnaval. O filme será lançado em 2023", adianta, afirmando que tenta conciliar seu tempo com outra paixão, a dublagem.