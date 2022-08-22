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Videocast

"Propus fazer um trisal", afirma namorado de capixaba curtida por Neymar

Influencer cachoeirense Larissa Scherrer e namorado, o fotógrafo Rafael Duarte, foram os convidados da estreia do videocast "HZ Entrevista". Confira alguns destaques do divertido bate-papo
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 14:59

Ela movimentou as redes sociais na última semana após ter um story curtido por Neymar, interagir com o jogador nas redes sociais, fazer um vídeo pedindo para que o atleta ajude a Seleção Brasileira a trazer o hexa na Copa do Catar e, claro, ganhar muitos seguidores de várias partes do país, e do mundo, chegando a fechar alguns contratos de publicidade.
Após cair nas graças da mídia de todo o Brasil, a influencer capixaba Larissa Scherrer participou da estreia do videocast "HZ Entrevista", que pretende promover encontros com famosos, influenciadores e fazedores de cultura do ES. Lari, como é conhecida pelos amigos, não estava sozinha, pois a bancada do programa também contou com a presença do namorado, o fotógrafo Rafael Duarte, que, como a amada, mora em Cachoeiro de Itapemirim. 
Se divertindo com a situação, e afirmando que vê com bom humor as brincadeiras nas redes sociais, especialmente após ser chamado de "corno" ("é sinal de que o jogador tem bom gosto e curtiu a minha mulher na internet. Não vai acontecer mais do que isso"), Duarte revelou no programa que propôs fazer um "trisal" com o atleta do PSG.
Larissa Scherrer e Rafael Duarte foram os convidados da estreia do videocast
Larissa Scherrer e Rafael Duarte foram os convidados da estreia do videocast "HZ Entrevista" Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelduartefotografias
"Mas não é esse trisal que vocês estão pensando", responde, em tom de brincadeira. "Queria interagir, trocar uma ideia com ele, promover um encontro entre amigos. Mas Neymar respondeu que só se relaciona a dois", relatou o fotógrafo, dizendo que, com a evidência, chegou a receber vários nudes no direct do Instagram, tanto de homens como de mulheres.
Larissa, por sua vez, relata que ganhou mais de 30 mil seguidores nas redes. "Foram mais de 50 mil mensagens. Não paro de olhar o celular. Muita gente me criticando, outros perguntando por que não larguei o Rafael para ficar com o Neymar e também recebi muitas cantadas. A maioria sem graça, dizendo, 'eu não sou o Neymar, mas também te curti'", aponta, se divertindo. 
Quer saber mais sobre o que rolou no bate-papo? É só assistir aos melhores momentos do videocast no vídeo do início da matéria. Partiu!?

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