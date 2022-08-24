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'Casos de Família': Programa de Christina Rocha no SBT sairá do ar após 18 anos

Segundo comunicado da emissora, atração será exibida até o dia 9 de setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 09:27

O SBT anunciou nesta terça-feira, 23, que o programa 'Casos de Família', apresentado por Cristina Rocha, deixará de ser exibido após 18 anos no ar.
O SBT anunciou nesta terça-feira, 23, que o programa 'Casos de Família', apresentado por Cristina Rocha, deixará de ser exibido após 18 anos no ar. Crédito: SBT
O SBT anunciou nesta terça-feira, 23, que o programa Casos de Família deixará de ser exibido após 18 anos no ar. Em comunicado, a emissora disse que suspendeu as gravações da atração.
Segundo o canal, o programa apresentado por Christina Rocha ficará no ar até o dia 9 de setembro e, depois disso, será substituído por novelas. A atração é exibida de segunda a sexta a partir das 15h.
A emissora não descartou o retorno do Casos de Família em 2023, "com nova temporada e novas histórias", e reiterou que a apresentadora do programa continuará como contratada do SBT.
A atração estreou no canal em 2004 e, desde 2009, era apresentada por Christina Rocha. Responsável por cenas marcantes da televisão brasileira, o programa recebe familiares e amigos com problemas que precisam ser resolvidos.

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. Vale lembrar que a apresentadora Christina Rocha permanecerá contratada do SBT. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 9 de setembro."

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