Bolsonaro x Lula: 'Volta para a Argentina', diz Mario Frias para Paola Carosella

Paola Carosella Crédito: Divulgação/TV Globo

A chef de cozinha argentina Paola Carosella, 49. voltou a ser alvo de ataques do ex-secretário da Cultura Mário Frias e de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, por emitir sua opinião sobre o país no Twitter após a participação dele na sabatina no Jornal Nacional, na noite de segunda-feira (22).

"Eu queria mesmo era viver no Brasil que essa pessoa descreve", escreveu Paola no Twitter sem citar o nome do presidente. A publicação teve 1.2 mil comentários, quase 100 mil curtidas e 11 mil retuítes.

Frias criticou a chef de cozinha e perguntou o por que dela ainda vive no Brasil. "Tá fazendo o que aqui? Vai para a Argentina", escreveu. "Você deveria mesmo era querer viver no seu país de origem. Por que não volta para a Argentina", acrescentou em outro comentário.

Outros apoiadores do presidente também falaram para a chef de cozinha voltar para a Argentina. "Sempre tem a opção de voltar para a Argentina", escreveu uma mulher, que compartilhou na postagem uma reportagem sobre a inflação no país vizinho. "Eu queria saber o que a senhora está fazendo aqui. Volte para sua origem lá está melhor", comentou outra usuária da rede social, que acrescentou emojis de carinhas rindo.

"Volta para a Argentina, rapidinho você vai perceber que vivia no Brasil descrito por 'essa pessoa'", sugeriu um internauta. "Argentina está ótima. Volta. Esse é o Brasil que o povo brasileiro quer", comentou outra pessoa. "Se tem alguém que não pode reclamar no Brasil é você. Um país que abre as portas, que recebe todos de braços abertos. Esse país é maravilhoso", disse um usuário do Twitter.

Outro apoiador do presidente compartilhou uma matéria sobre pessoas famintas desenterrando carne estragada na Argentina. "Volta para a tua Argentina, hipócrita", escreveu. Uma pessoa criticou a postagem dizendo que a reportagem é antiga: "23 de novembro de 2020? Fala sério!"

Uma internauta compartilhou uma foto criticando Bolsonaro com anotações à caneta na mão. "O despreparo é tamanho a ponto de anotar na mão o que vai falar (nada que já não soubéssemos)", escreveu e ainda acrescentou a hashtag "Fora Bolsonaro". Outra pessoa postou uma foto da apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, perplexa com Bolsonaro. "É muito cínico, impressionante. Minha cara durante toda a entrevista."

Tá fazendo o que aqui? Vai pra Argentina 👍🏻 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) August 23, 2022

Você deveria mesmo era querer viver no seu país de origem.

Por que não volta para a Argentina? — MarioFrias 2208 (@mfriasoficial) August 23, 2022

É MUITO cínico,impressionante. Minha cara durante toda a entrevista: pic.twitter.com/8xsvSv7Iyc — os filhos dos filhos dos filhos dos filhos... (@diigz91) August 23, 2022

O despreparo é tamanho a ponto de anotar na mão o que vai falar (nada que já não soubéssemos) 🤮 #ForaBolsonaro pic.twitter.com/jfioTkW0ps — Bruna Malaquias 🏳️‍🌈 (@abrunamalaquias) August 23, 2022