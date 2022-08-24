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Gasto excessivo

Irmãs Kardashian são notificadas por gasto excessivo de água durante a seca

Juntas, Kim e Khloé gastaram 1,3 milhão de litros acima do permitido no mês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 09:05

Irmãs Kardashian são notificadas por gasto excessivo de água
Irmãs Kardashian são notificadas por gasto excessivo de água Crédito: Folhapress/Folhapress
As irmãs Kim, 41, e Khloé Kardashian, 38, estão entre as 2.000 pessoas que foram notificadas por gasto excessivo de água em mais um ano de seca no sul da Califórnia, segundo a revista Rolling Stone. Juntas, as irmãs gastaram cerca de 1,3 milhão de litros acima do permitido no mês em suas mansões.
Segundo relatório do Distrito Municipal de Águas de Las Virgenes, Kim foi a responsável por cerca de 878 mil litros do excedente, e sua irmã mais nova completou com seus 382 mil a mais. Elas podem ter até o fornecimento de água reduzido por causa disso.
Na lista de infratores que não sabem controlar o uso da água, estão outros nomes famosos, como o comediante Kevin Hart, o jogador aposentado da NBA Dwayne Wade e a atriz Gabrielle Union, e o ator Sylvester Stallone. Outros indivíduos reclamados por seu consumo excessivo de água incluem executivos de Hollywood, médicos e advogados.
De acordo com os documentos da concessionária de água, as concessões de água no distrito são determinadas pelo tamanho da propriedade e pelo número de indivíduos que residem em um determinado domicílio.
A seca no sul da Califórnia nos últimos tempos fez com que a região controlasse mais a quantidade de água gasta mensalmente pelas pessoas.

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