Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Harry Styles rebate acusação de queerbating após romance gay em filme

Cantor estrela 'My Policeman', sobre o relacionamento entre dois homens considerado ilegal na década de 1950
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 16:00

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles
Harry Styles rebate acusação de queerbating Crédito: Thenews2/Folhapress
Cantor que ganhou fama como um dos componentes da boy-band One Direction, Harry Styles rebateu, em entrevista publicada pela revista Rolling Stone, as acusações de queerbating expressão que define o uso de pautas e vivências LGBTQIAP+ apenas para marketing.
"Às vezes as pessoas dizem, 'você só esteve publicamente com mulheres', e eu não acho que já estive publicamente com alguém", disse. "Se alguém tira uma foto sua com alguém, não significa que você escolheu tornar um relacionamento público."
As acusações acompanham o lançamento de "My Policeman", filme no qual Styles dá vida a Tom, um policial na Grã-Bretanha de 1950, que se apaixona por uma professora, mas, à medida que o relacionamento avança, se vê interessado também por um homem, correndo o risco de ser preso. Na década de 1950, a homossexualidade era considerada ilegal no Reino Unido.
Styles, que namora a cineasta Olivia Wilde, declarou ainda que buscou sua própria jornada para descobrir a sexualidade. Em aparições públicas, o artista sempre assumiu roupas e posturas identificadas como um gênero fluido.
Dirigido por Michael Grandage, "My Policeman" é baseado no romance homônimo de Bethan Roberts publicado em 2021, e tem lançamento agendado para 21 de outubro no Reino Unido. O filme chega ao catálogo da Amazon Prime no dia 04 de novembro. David Dawson, de "Peaky Blinders", e Emma Corrin, de "The Crown", completam o elenco.

Veja Também

Ex-paquitas se reencontram e coreografam "Planeta Xuxa"; veja vídeo

Neta desmente Gretchen e assume affair com Adriano Imperador

Após tentativa de assassinato, repórter da Globo volta ao trabalho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos LGBTQIA+ Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lanche saudável: 4 receitas ricas em proteínas para o café da tarde
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 06 e 12 de abril de 2026 
Imagem de destaque
Ferraço anuncia mais dois novos secretários no ES; saiba quem são

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados