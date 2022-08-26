Ex-BBB revela ter sofrido em um relacionamento abusivo

Natália Deodato tem uma medida protetiva contra um ex-namorado. A participante do BBB22 revelou que passou por um relacionamento abusivo um pouco antes de entrar no reality show da Globo e quase foi mais uma vítima de feminicídio no Brasil. "Durante uma briga, ele me enforcou. Me lembro que cheguei a desmaiar e quando acordei foi aquela sensação: 'Deus me deu uma chance'", assumiu Natália.

Natália Deodato tem uma medida protetiva contra um ex-namorado Crédito: @deonaty_

A ex-BBB, 23, admitiu que ficou assustada com o ataque do homem que ela conheceu em uma fase, que define como "louca". "Divorciei e fiquei louca da vida. Conheci uma pessoa que era um psicopata e foi bem pesado o episódio. Ali eu acordei para vida", reconheceu Natália que logo depois da violência decidiu morar em São Paulo.