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"De Férias com o Ex Caribe": Mirella e Lumena fazem parte do elenco; veja os confirmados

MTV divulgou a lista dos dez participantes iniciais da nova temporada do reality show, que estreia ainda neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 09:50

De Férias com o Ex Caribe: Bruno Magri, WL Guimaraes Marina Gregory, Lucas Albert, Lumena Aleluia, Bifão, Mirella, Lipe Ribeira, Gabriel Rocha e Maria Venture
De Férias com o Ex Caribe: Bruno Magri, WL Guimaraes Marina Gregory, Lucas Albert, Lumena Aleluia, Bifão, Mirella, Lipe Ribeira, Gabriel Rocha e Maria Venture Crédito: Divulgação/MTV
A MTV divulgou a lista de participantes do novo "De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP. Gravada na Colômbia, a nova temporada do reality traz dez jovens já conhecidos da audiência para viverem férias inesquecíveis à beira-mar.
Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Lumena Aleluia, Maria Venture, MC Mirella e WL Guimaraes, são os famosos que se unem a nomes conhecidos do reality, como Bifão (De Férias Com o Ex 4), Lipe Ribeiro (De Férias Com o Ex 3 e De Férias Com o Ex: Celebs) e Marina Gregory (De Férias Com o Ex: Celebs 2 e All Star Shore).
A promessa da emissora é que a nova temporada venha com muito mais barraco, pegação, chororô, música, festa e muita diversão também.
"De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP" é uma produção do VIS, divisão de estúdios da Paramount, em parceria com a FoxTeleColombia e a produtora Floresta, e tem estreia prevista ainda para 2022, em toda América Latina, na MTV, e no serviço de streaming, Paramount+.

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