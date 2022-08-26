"De Férias com o Ex Caribe": Mirella e Lumena fazem parte do elenco; veja os confirmados

De Férias com o Ex Caribe: Bruno Magri, WL Guimaraes Marina Gregory, Lucas Albert, Lumena Aleluia, Bifão, Mirella, Lipe Ribeira, Gabriel Rocha e Maria Venture Crédito: Divulgação/MTV

A MTV divulgou a lista de participantes do novo "De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP. Gravada na Colômbia, a nova temporada do reality traz dez jovens já conhecidos da audiência para viverem férias inesquecíveis à beira-mar.

Bruno Magri, Gabriel Rocha, Lucas Albert, Lumena Aleluia, Maria Venture, MC Mirella e WL Guimaraes, são os famosos que se unem a nomes conhecidos do reality, como Bifão (De Férias Com o Ex 4), Lipe Ribeiro (De Férias Com o Ex 3 e De Férias Com o Ex: Celebs) e Marina Gregory (De Férias Com o Ex: Celebs 2 e All Star Shore).

A promessa da emissora é que a nova temporada venha com muito mais barraco, pegação, chororô, música, festa e muita diversão também.