Televisão

Novela 'Chocolate com Pimenta' vai substituir 'O Cravo e a Rosa' na Globo

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 08:12

Priscila Fantin, Murilo Benício e Mariana Ximenes na novela "Chocolate Com Pimenta" (Globo) Crédito: Divulgação/TV Globo
Chocolate com Pimenta (2003) será a substituta da novela O Cravo e a Rosa (2000) na faixa de reprises da tarde da TV Globo. O anúncio foi feito por Ana Maria Braga, durante o programa Mais Você desta quinta-feira, 25. A trama de Walcyr Carrasco vai ganhar, então, sua quarta reprise. Ela foi reapresentada em 2006 e 2012, no Vale a Pena Ver de Novo, e em 2021, no Viva.
"Adivinha a novela que vai entrar para substituir O Cravo e a Rosa na Edição Especial? Quando essa novela passou, além de ser deliciosa, você nem era nascido ainda", disse Ana Maria a Louro Mané.
"O nome é Chocolate com Pimenta, outro grande sucesso do Walcyr Carrasco, Jorge Fernando (1955-2019) dirigiu, é uma comédia romântica que se passa na década de 1920. Na história, a protagonista Ana Francisca (Mariana Ximenes) é uma menina humilde, ingênua, romântica, que após perder o pai, vai morar em Ventura com a parte da família que ela não conhece", continuou a apresentadora, após o papagaio pedir para ela revelar qual folhetim foi o escolhido.
"Mesmo sendo um 'patinho feio', a moça chama a atenção de Danilo (Murilo Benício), que é o mais bonito do colégio, grande paixão da meninada e da interesseira Olga (Priscila Fantin), que fará diversas artimanhas para impedir o romance... Não percam, (a novela) é muito boa", finalizou Ana Maria.
Também escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Walter Avancini, O Cravo e a Rosa foi ao ar pela primeira vez em 2000. O folhetim bateu recorde em sua última reapresentação no canal Viva.

