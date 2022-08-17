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Lívia Andrade anuncia contratação pela Globo para atuar no 'Domingão com Huck'

Apresentadora será uma das juradas do quadro 'Acredite em Quem Quiser' ao lado de padre Fábio de Melo e Déa Lúcia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 14:33

Lívia Andrade anuncia contratação pela Globo
Lívia Andrade anuncia contratação pela Globo Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A atriz e apresentadora Lívia Andrade vai voltar a trabalhar na TV, agora na grade da Globo. O anúncio foi dado pela própria artista nesta terça-feira, 16, no Instagram. Em um vídeo que trazia a chamada do "Plantão da Globo" e uma foto de Lívia, a apresentadora contou ter sido contratada para atuar no Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck.
"Quando eu vou voltar para a TV? Agora, sim, posso responder. De volta no domingo, um dia tão especial para mim", escreveu a atriz na legenda.
No Twitter, Lívia também anunciou e comemorou a contratação. "E houve boatos que ela estava na pior", brincou em uma postagem. A atriz foi desligada em 2020 do SBT após uma série de cortes de gastos feitos pela emissora durante a pandemia. Na época, Lívia atuava, principalmente, no programa Fofocalizando.
Em abril deste ano, Silvio Santos chegou a comentar sobre a demissão e revelou que a apresentadora havia sido demitida pelo alto salário que recebia. "Lívia só foi demitida porque ela ganhava muito mais do que nós poderíamos pagar. A Lívia Andrade saiu porque o ordenado era alto e, ao invés de mandar gente que precisa do emprego, temos que mandar embora aqueles que não precisam do emprego", disse Silvio em entrevista ao repórter Roger Turchetti.
A função da apresentadora no Domingão com Huck ainda não foi confirmada. A reportagem entrou em contato com a assessoria do programa e de Lívia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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