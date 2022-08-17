Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Shakira e Piqué disputam guarda dos filhos e avião particular de luxo, diz jornal
Justiça

Shakira e Piqué disputam guarda dos filhos e avião particular de luxo, diz jornal

Segundo jornal 'Prensa Libre', o ex-casal briga na justiça pela posse de uma aeronave avaliada em mais de R$100 milhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 08:17

Piqué e Shakira
Piqué e Shakira anunciaram a separação após 11 anos de casamento Crédito: Reprodução @3gerardpique
Depois de anunciarem a separação após 11 anos de casamento, Shakira e Gerard Piqué estariam em uma batalha legal pela guarda dos filhos e por bens que compartilharam durante a união, incluindo um avião particular avaliado em R$102 milhões.
De acordo com o jornal Prensa Libre, a aeronave, um modelo Learjet 60XR, tem capacidade para dez pessoas e foi adquirida para possibilitar maior conforto para os filhos, Milan e Sasha, durante as viagens da família.
O veículo também afirma que Shakira e Piqué alugam o avião para uma empresa privada quando não estão usando-o, a fim de reduzir custos de manutenção. Este seria um dos motivos pelos quais nenhum dos dois quer abrir mão da aeronave.
Apesar de a cantora e o jogador de futebol nunca terem se casado oficialmente, eles estariam discutindo um acordo de separação para dividir os bens e ativos que acumularem durante os anos de união estável.
Vale lembrar que Shakira está sendo acusada pelo Ministério Público de Barcelona por fraudar 14,5 milhões de euros. Nesta semana, o site Page Six afirmou que a artista pretende se mudar para Miami, nos Estados Unidos, em busca de apoio da família.

Veja Também

Sandy diz que não seguia Ludmilla nas redes para não desconfiarem de feat

Shakira: MP da Espanha pede oito anos de prisão para cantora

Shakira rejeita acordo e vai a julgamento por fraude fiscal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BYD lança Yuan Plus com motor duas vezes mais potente e nova versão do Dolphin
Imagem de destaque
Motorista cochila ao volante e atropela mulher em Rio Novo do Sul
Imagem de destaque
Indigestão? Conheça 9 chás para aliviar o desconforto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados