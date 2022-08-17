Shakira e Piqué disputam guarda dos filhos e avião particular de luxo, diz jornal

Piqué e Shakira anunciaram a separação após 11 anos de casamento Crédito: Reprodução @3gerardpique

Depois de anunciarem a separação após 11 anos de casamento, Shakira e Gerard Piqué estariam em uma batalha legal pela guarda dos filhos e por bens que compartilharam durante a união, incluindo um avião particular avaliado em R$102 milhões.

De acordo com o jornal Prensa Libre, a aeronave, um modelo Learjet 60XR, tem capacidade para dez pessoas e foi adquirida para possibilitar maior conforto para os filhos, Milan e Sasha, durante as viagens da família.

O veículo também afirma que Shakira e Piqué alugam o avião para uma empresa privada quando não estão usando-o, a fim de reduzir custos de manutenção. Este seria um dos motivos pelos quais nenhum dos dois quer abrir mão da aeronave.

Apesar de a cantora e o jogador de futebol nunca terem se casado oficialmente, eles estariam discutindo um acordo de separação para dividir os bens e ativos que acumularem durante os anos de união estável.