Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte

Madonna elogia artista brasileiro que recriou seu rosto sem plásticas

Hidreley Leli Dião foi notado pela rainha do pop e ainda ganhou encomenda da cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 12:06

Madonna quando jovem (à dir.) e em projeção feita por artista
Madonna quando jovem (à dir.) e em projeção feita por artista Crédito: Reprodução
O artista brasileiro Hidreley Leli Dião ganhou um presente e tanto no dia do aniversário de Madonna, que completou 64 anos na terça-feira (16). O morador de Botucatu (interior de São Paulo), que costuma publicar os resultados de seus trabalhos nas redes sociais, marcou a rainha do pop em uma publicação e acabou notado por ela.
Na imagem publicada, ele usou recursos de inteligência artificial para imaginar como seria o rosto da cantora atualmente, caso não tivesse se submetido a diversas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. O resultado agradou a muitos fãs e também à homenageada.
"Hahaha, que ótimo", escreveu Madonna em uma mensagem privada reproduzida por ele nas redes sociais. Ela ainda fez um pedido para o artista, enviando uma foto da mãe para que ele fizesse o mesmo processo que fez com a foto dela: "Ei, será que você conseguiria dar vida a essa foto? Se conseguir, eu te mando por email."
Hidreley comemorou muito a mensagem. "Quem faz aniversário é ela, mas quem ganha o presente sou eu", celebrou. Ele ainda destacou que teve permissão para postar o print da conversa entre os dois.
O artista já havia viralizado em outras ocasiões. Ele ficou conhecido por fazer versões realistas de desenhos animados, como os de "Os Simpsons" e "Aladdin", e também por imaginar como estariam hoje celebridades que já morreram, como Ayrton Senna e Michael Jackson.

Veja Também

Madonna celebra aniversário de 64 anos na Itália

Shakira e Piqué disputam guarda dos filhos e avião particular de luxo, diz jornal

A$AP Rocky é acusado de agressão e porte de arma em suposto tiroteio nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Arte Famosos Madonna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados