Madonna celebra aniversário de 64 anos na Itália

Madonna comemorou aniversário na Itália ao lado do filho Crédito: Reprodução/ Instagram @madonna

A cantora norte-americana Madonna escolheu a região da Sicília, no sul da Itália, para comemorar o seu aniversário e o do seu filho Rocco Ritchie.

Madonna, que completou nesta terça-feira (16) 64 anos, celebrou a data com uma festa no Palazzo Castelluccio, em Noto, que teve a presença de amigos e familiares.

Já o aniversário do filho da artista, que fez 22 anos na última quinta-feira (11), foi comemorado na cidade de Pachino, perto de Siracusa. Rocco é fruto do relacionamento de Madonna com o diretor de cinema britânico Guy Ritchie.

"De uma leonina para outro leonino. Feliz aniversário, Rocco", escreveu Madonna na publicação, onde o rapaz aparece cortando um bolo em formato de maleta, com ajuda da irmã.

Madonna também é mãe de Stella e Estere, de nove anos; Lourdes Leon, de 25; e de Mercy e David Banda, de 16.

Nas redes sociais, Madonna publicou vários vídeos e imagens dos principais momentos de sua jornada pela Sicília. Em um deles, a norte-americana aparece cantando e dançando a famosa música "Nel Blu Dipinto di Blu", de Domenico Modugno.