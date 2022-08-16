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Diva

Madonna celebra aniversário de 64 anos na Itália

Artista também comemorou o aniversário de seu filho, Rocco, fruto da relação com o cineasta britânico Guy Ritchie
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 16:55

Madonna comemorou aniversário na Itália ao lado do filho
Madonna comemorou aniversário na Itália ao lado do filho Crédito: Reprodução/ Instagram @madonna
A cantora norte-americana Madonna escolheu a região da Sicília, no sul da Itália, para comemorar o seu aniversário e o do seu filho Rocco Ritchie.
Madonna, que completou nesta terça-feira (16) 64 anos, celebrou a data com uma festa no Palazzo Castelluccio, em Noto, que teve a presença de amigos e familiares.
Já o aniversário do filho da artista, que fez 22 anos na última quinta-feira (11), foi comemorado na cidade de Pachino, perto de Siracusa. Rocco é fruto do relacionamento de Madonna com o diretor de cinema britânico Guy Ritchie.
"De uma leonina para outro leonino. Feliz aniversário, Rocco", escreveu Madonna na publicação, onde o rapaz aparece cortando um bolo em formato de maleta, com ajuda da irmã.
Madonna também é mãe de Stella e Estere, de nove anos; Lourdes Leon, de 25; e de Mercy e David Banda, de 16.
Nas redes sociais, Madonna publicou vários vídeos e imagens dos principais momentos de sua jornada pela Sicília. Em um deles, a norte-americana aparece cantando e dançando a famosa música "Nel Blu Dipinto di Blu", de Domenico Modugno.
Os avós por parte de pai (Silvio Anthony Ciccone) da cantora eram imigrantes italianos de Pacentro, nas proximidades de L'Aquila, enquanto sua mãe, Madonna Louise, era descendente de franco-canadenses.

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