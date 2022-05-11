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Madonna replica a vagina em NFT em que surge pelada dando à luz borboletas

A cantora se uniu ao artista americano Mike Winkelmann, mais conhecido como Beeple, conhecido no universo das obras digitais, para criar uma série de animações em que ela aparece sem roupa, dando à luz borboletas, insetos e plantas.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 19:48

A cantora Madonna
A série de três vídeos exibe o avatar de Madonna dando origem a diferentes tipos de criaturas Crédito: @madonna | Reprodução
Madonna agora é também NFT, os tokens não fungíveis. A cantora de 63 anos se uniu ao artista americano Mike Winkelmann, mais conhecido como Beeple, conhecido no universo das obras digitais, para criar uma série de animações em que ela aparece sem roupa, dando à luz borboletas, insetos e plantas.
Intitulada "Mother of Creation", a série de três vídeos exibe o avatar de Madonna dando origem a diferentes tipos de criaturas. Segundo a dupla de artista afirma no site que apresenta o projeto, as obras "representam diferentes formas de parto no mundo contemporâneo".
No primeiro, chamado "Mother of Nature", ela dá à luz a flora, parindo uma espécie de árvore. No segundo, "Mother of Evolution", ela expele borboletas do corpo. Já no terceiro, "Mother of Technology", saem da cantora insetos para representar como a ciência também pode "dar luz ao mundo", conforme escrevem os artistas.
"Queria investigar o conceito da criação, não só o jeito que uma criança chega ao mundo através da vagina de uma mulher, mas também a maneira com a qual um artista dá à luz criatividade", diz Madonna em comunicado.
As obras, feitas a partir de digitalizações em 3D, também trazem poemas inéditos da cantora, além de versos do poeta Rumi. Madonna e Beeple trabalharam no projeto ao longo de um ano, desenvolvendo a visão deles da maternidade e da criação nas três animações.
"Quando Mike e eu decidimos colaborar neste projeto há um ano, estava animada em ter a oportunidade de mostrar a minha visão do mundo como mãe e artista com o ponto de vista único de Mike", diz Madonna. "Foi uma aventura incrível construir isso juntos, de uma ideia intelectual a uma história emocional, dando à luz arte."
"Mother of Creation" vai a leilão, marcado para esta quarta (11), na loja online SuperRare, e o dinheiro arrecadado com as obras serão doados a instituições de caridade que dão suporte a mulheres e crianças ao redor do mundo. Entre elas, estão a Voices of Children Foundation, a City of Joy e a Black Mama's Bail Out.

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