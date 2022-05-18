Madonna reposta arte de publicitário capixaba em seu Instagram

Welker Maciel em ação: arte visual de Madonna agradou até a cantora norte-americana Crédito: Welker Maciel

Welker Maciel (29) está ganhando o mundo (literalmente). Após viralizar nas redes ao fazer O talento do publicitário e artista visual capixaba29) está ganhando o mundo (literalmente). Após viralizar nas redes ao fazer uma arte digital da cantora Anitta , em 2021, Maciel viu outra de suas obras bombar nesta quarta (18), quando Madonna - a "material girl" em pessoa - postou em seu story do Instagram um vídeo de Maciel produzindo um desenho em sua homenagem.

A popstar Madonna postou em seu instagram uma ilustração feita pelo capixaba Welker Maciel Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

"Fiz a ilustração, e o vídeo, na noite de terça-feira (17), usando umas fotos de divulgação de Madonna que encontrei no Twitter, dizendo que ela lançaria um remix de 'Frozen'. Também aproveitei para usar a música na gravação", afirmou o capixaba a HZ, que, mesmo morando em São Paulo, está em Guriri (São Mateus) visitando a família.

"Quando recebi a notificação do Instagram, dizendo que Madonna tinha me enviado uma mensagem, minha mente deu um branco (risos). Simplesmente não acreditava no que estava acontecendo. Além de repostar meu vídeo na íntegra em seu story, ela me mandou uma mensagem em inglês, dizendo que adorou o trabalho. Agradeci, falei que sou fã e mandei alguns emojis", responde, sem esconder a emoção.

A repercussão da arte nas redes sociais, porém, já vinha sendo grande bem antes da cantora norte-americana repostá-la. "Fã-clubes começaram a compartilhar e a me marcar ainda na terça-feira. Por isso, achei que fosse mais uma mensagem deles. Quando vi que a notificação era do perfil verificado, meu coração parou", enfatiza.

"Nunca esperava que a cantora fosse repostar minha arte. Fiquei pensando: gente, é a Madonna! Quantos artistas fizeram trabalhos relacionados a ela e dificilmente ela faz alguma menção. Quem sabe isso não abre uma porta para que faça alguma colaboração futura em seus projetos?", sonha, dizendo que o repost da artista começou a surtir efeito, especialmente em termos profissionais.

"Já estão rolando vários orçamentos de trabalhos em meu direct. Amanhã (quinta), vou avaliar todos e tirar um dia só para responder, pois tem muita proposta do exterior. Quero ver a cotação do dólar...", brinca.

A obra: Welker Maciel resolveu desenhar uma Madonna estilizada, quase psicodélica Crédito: Welker Maciel

Na recente criação de Welker, vemos uma Madonna "punk", meio radical (no bom sentido), usando uma coroa de espinhos e com várias línguas, com dentes afiados, saindo de seus seios. Arte moderna e conceitual da melhor qualidade.

O artista visual Welker Maciel vem desenvolvendo trabalhos como creator para várias marcas, nacionais e internacionais Crédito: Welker Maciel

"Tenho um estilo de desenho meio estravagante, sabe? Minhas artes trazem um colorido psicodélico e surreal. É esse universo que gosto de desenhar. São situações que não vemos no dia a dia. Não tem um significado específico. É apenas meu mundo", conceitua.