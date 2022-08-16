A$AP Rocky é acusado de agressão e porte de arma em suposto tiroteio nos EUA

o cantor A$AP Rocky Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

A$AP Rocky está sendo acusado por agressão e porte de arma durante um suposto tiroteio em Hollywood (EUA), em novembro de 2021. Segundo informações do TMZ, na última segunda-feira, 15, o promotor distrital do condado de Los Angeles, George Gascón, declarou que o rapper disparou dois tiros contra seu ex-amigo, A$AP Relli, durante uma discussão.

"Descarregar uma arma em um local público é uma ofensa grave que poderia ter terminado com consequências trágicas não apenas para a pessoa visada, mas também para espectadores inocentes que visitam Hollywood", destacou o promotor distrital.

A polícia de Los Angeles segue investigando o caso. Vale relembrar que, em abril, o rapper foi detido no aeroporto da cidade, mas foi liberado após pagar fiança de cerca de 550 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões).