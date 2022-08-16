Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Muro de mansão de modelo casado com 8 mulheres é pichado com ofensas

Na frente da casa de Arthur Urso, na Paraíba, vizinhos escreveram pedidos para que eles se mudassem do local: "Família do demônio"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 17:20

Arthur Urso é casado com Luana Kazaki, mas os dois tomaram a decisão de aumentar o número de pessoas no relacionamento
Arthur Urso é casado com Luana Kazaki, mas os dois tomaram a decisão de aumentar o número de pessoas no relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram @arthurourso
Após viralizar na internet por viver com oito mulheres, o modelo e influenciador digital Arthur Urso usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para fazer um desabafo. Ele contou que o imóvel que está construindo, em que ele mesmo o chama de "mansão do amor livre", em João Pessoa/PB, foi pichado. A frase escrita no muro chama os moradores de "família do demônio" e ordena que eles se mudem.
"Hoje foi um dia triste, após acordar e abrir a porta para a equipe de obra, me deram a notícia de que o muro da mansão estava pichado! Vou descobrir quem fez isso e tomarei as medidas cabíveis. Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor", escreveu ele no Instagram.
A mansão fica em um terreno de 700 metros quadrados e começou a ser reformada recentemente. O objetivo de Urso é construir o imóvel nos moldes da "mansão da Playboy", idealizada pelo criador da revista masculina, Hugh Hefner.
"Só a parte decorativa e a sonorização vão custar R$ 1 milhão. Isso sem incluir a estrutura", contou o modelo ao jornal "Extra".
Arthur Urso é casado com Luana Kazaki, mas os dois tomaram a decisão de aumentar o número de pessoas no relacionamento. Segundo o influenciador, ele pediu a mão das outras mulheres, que aceitaram e realizaram um casamento simbólico. O objetivo era celebrar o "amor livre" e se posicionar contra a monogamia.

Veja Também

Madonna celebra aniversário de 64 anos na Itália

Curtida por Neymar, capixaba fecha contrato com faculdade e plano de saúde

Gloria Groove aparece caracterizada como Xuxa no "Criança Esperança" e internautas comemoram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Paraíba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados