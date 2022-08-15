Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Amber Heard contrata novo time de advogados para recorrer decisão do júri

Após júri decidir que a atriz difamou Johnny Depp ao publicar seu artigo de opinião no Washington Post, atriz tenta nova revisão do caso e aposta no novo time
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 16:45

Amber Heard quer recorrer da decisão do júri
Amber Heard contrata novo time de advogados para recorrer contra decisão favorável a Johnny Depp  Crédito: Reuters/Folhapress
Após apelar da decisão do júri no processo de difamação que moveu contra o ex Johnny Depp, Amber Heard anunciou que contratou um novo time de advogados na esperança de conseguir uma revisão do caso.
Segundo o site TMZ, a atriz contratou a firma de advocacia Ballard Spahr, cujos advogados que vão liderar o time da artista ficaram conhecidos após representarem o jornal New York Times num caso de difamação movido por Sarah Palin no início do ano.
Ex-advogada de Amber, Elaine Bredehoft disse em comunicado que era a hora perfeita de "passar o bastão" da liderança do caso. "Nós acolhemos a oportunidade de representar a Srta. Heard nesta apelação por ser um caso importante para as implicações da Primeira Emenda para o país", disseram David Axelrod e Jay Ward Brown, novos representantes da atriz.
"Quando se trata de proteger o direito fundamental à liberdade de expressão, olhamos para a decisão do júri - parafraseando uma citação famosa - não 'como o começo do fim, mas apenas o fim do começo. Um tribunal diferente garante uma representação diferente, principalmente porque tantas novas evidências estão surgindo agora", disse o porta-voz de Amber ao Entertainment.

Veja Também

Cena de Law & Order: SVU lembra caso de Johnny Depp e Amber Heard

Johnny Depp vai viver Luís XV em seu 1º filme após processo contra Amber Heard

Juíza rejeita pedido de Amber Heard para anular veredicto a favor de Johnny Depp

Em junho, um júri de sete pessoas decidiu que a atriz difamou Johnny Depp intencionalmente e maliciosamente, quando ela escreveu seu artigo de opinião no Washington Post de 2018 e se identificou como uma figura pública que representava abuso doméstico.
Após semanas de uma ferrenha batalha judicial que dominou a mídia, a corte decidiu, em 1º de junho, que Depp havia sido difamado e que Amber Heard deveria pagar a ele 10,35 milhões de dólares. Ela também recebeu do ator 2 milhões de dólares de reconvenção pela alegação de que o advogado dele a difamou.

Veja Também

Karina Barbieri anuncia gravidez de primeiro filho com Seu Jorge

Marcelo Adnet vai compor o samba da Independente de Boa Vista no Carnaval 2023

Após curtida de Neymar, capixaba já é chamada de Musa do Hexa; saiba quem é ela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Johnny Depp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados