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Audiovisual

Johnny Depp vai viver Luís XV em seu 1° filme após processo contra Amber Heard

O ator roda o longa 'Jeanne du Barry' em castelos na França
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 08:14

Johnny Depp venceu batalha judicial contra Amber Heard
Johnny Depp venceu batalha judicial contra Amber Heard Crédito: Reuters / Reuters Internacional
O ator Johnny Depp vai viver o rei Luis XV no filme Jeanne du Barry, o primeiro em que ele vai trabalhar desde o processo judicial que venceu contra sua ex-mulher Amber Heard. Segundo o site especializado Deadline, a história de amor histórica vai ser dirigida pela francesa Maïwenn, que também coestrela como a cortesã titular.
Segundo o site, a produtora Why Not confirmou que as filmagens começaram em 26 de julho e vão durar por 11 semanas, em locais como Versalhes e outros castelos na região de Paris, bem como em estúdio.
A produção marca o primeiro papel de Depp no cinema em três anos e vem logo após sua vitória em um turbulento julgamento por difamação contra a ex-mulher Amber Heard.
O ambicioso drama é livremente inspirado na vida de Jeanne du Barry, a última amante real de Luís XV na Corte de Versalhes, depois de Madame de Pompadour.
Nascida na pobreza, ela é uma jovem da classe trabalhadora que usa sua inteligência para subir os degraus da escada social até se tornar a companheira favorita de Luís XV.

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