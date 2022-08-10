Imagens da 5ª temporada de 'Cobra Kai' mostram retorno do vilão de 'Karatê Kid'

Imagens da quinta temporada de Cobra Kai, reveladas nesta terça-feira, 9, confirmaram o retorno de Mike Barnes, o vilão de Karatê Kid 3: O Desafio Final (1989), que será interpretado mais uma vez pelo ator Sean Kanan.
Um outro retorno é de Chozen (Yuji Okumoto), vilão de Karatê Kid 2 que apareceu na 3ª temporada e que agora vai atuar mais como mentor e parceiro de Daniel-San (Ralph Macchio).
Nesta 5ª temporada, que estreia em 9 de setembro na Netflix, Daniel-San se juntará ao antigo rival Chozen para ir para o duelo contra Silver (Thomas Ian Griffith), que tomou controle de tudo, e planeja expandir o negócio por diversas outras cidades.
MAIS DUAS TEMPORADAS PREVISTAS
O produtor Josh Heald afirmou, em entrevista, que a série ainda terá pelo menos mais duas temporadas pela frente.
"Temos mais depois da quinta temporada. Não estamos escrevendo o final da série para a quinta temporada. Não acreditamos que filmamos duas temporadas da série neste ano. Nas nossas cabeças, é louco acreditar o quão adiantados estamos na história em relação ao que os fãs viram até então", disse Heald.