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Netflix

Criador de 'Sandman' agradece aos fãs do Brasil após estreia de série na Netflix

Autor usou perfil no Twitter para destacar o sucesso da série na plataforma
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 10:48

O escritor inglês Neil Gaiman
O escritor inglês Neil Gaiman Crédito: Bernardo Gutiérrez/Folhapress
Neil Gaiman, criador de Sandman, agradeceu neste sábado, 6, aos fãs brasileiros por conta do sucesso da série lançada pela Netflix baseada em seus quadrinhos, que estreou na sexta, 5. "Brasil! Obrigado por assistir à série, povo brasileiro. Isso me deixa contente", escreveu o autor em seu perfil no Twitter em resposta a um fã que lhe enviou um print mostrando Sandman na 1ª colocação do Top 10 da Netflix no Brasil.
Em outra postagem, fez um agradecimento geral: "A todos nos 80 países ao redor do mundo que colocaram Sandman em 1º na Netflix, obrigado e obrigado e obrigado de novo. Espero que vocês estejam aproveitando."
No último mês de julho, Neil já havia citado o Brasil que, segundo ele, "foi o primeiro país a descobrir Sandman", com uma edição nos quadrinhos mais "agradável" que a dos Estados Unidos.
Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo recentemente, Gaiman destacou que via a história como "à frente de seu tempo" em 1987, quando foi criada, mas que ela acabou se tornando atual em 2022.
A 2ª temporada de Sandman já está em produção.

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