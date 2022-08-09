Festival Movimento Cidade exibe 29 filmes gratuitamente até dia 17

Cena do filme "Inabitáveis", de Rodrigo Bardot: uma das atrações do 4º Festival MC Crédito: Rodrigo Bardot/Divulgação

Movimento Cidade - um dos braços do evento multicultural - segue a todo o vapor. No total, 29 filmes, oriundos de 12 estados, estão sendo exibidos gratuitamente no até 17 de agosto. Após receber 420 inscrições de projetos todo o Brasil, a mostra de cinema do- um dos braços do evento multicultural - segue a todo o vapor. No total,, estão sendo exibidos gratuitamente no site do festival

Além da projeção em formato on-line, os filmes serão apresentados no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, em Vitória, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, como parte da programação do Festival MC.

A partir desta quarta-feira (10), o público poderá votar em seu curta-metragem favorito pela internet . Os preferidos receberão prêmios em dinheiro, que chegam a R$ 14 mil.

Os projetos audiovisuais selecionados pelo Movimento Cidade estão divididos em quatro mostras. Repleto de experimentos estéticos, a Movimento Cidade, por exemplo, apresenta demandas sociais do Brasil, com vídeos de artistas capixabas e dos estados de Sergipe, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Com uma programação de diversidade temática e estética, a mostra apresenta de videodanças a documentários, abordando temas como redução das desigualdades sociais, cidades de comunidades sustentáveis e igualdade de gênero.

Filme "O Bestiário Invisível", de Tati Rabelo e Rod Linhales, também está na programação do Festival MC Crédito: Reprodução

A Mostra Cidade Pedal, por sua vez, é voltada para a sustentabilidade. Abordando temas como o trabalho e crescimento econômico, vida terrestre, consumo e produção responsáveis, além de igualdade de gênero, a seção recebe produções do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Amazonas e Santa Catarina.

Inovando no jeito de contar histórias e narrativas audiovisuais, a Mostra Arte apresenta ao espectador uma visão crítica e inovadora sobre as cidades, com obras híbridas de documentário e videoarte, animação, ficção e experimentais. Ao todo, são seis obras dos estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Por sua vez, a Mostra Mulheres - inédita no Festival MC - traz seis videoclipes protagonizados ou realizados por mulheres negras. Abaixo, "HZ" lista todos os filmes exibidos no evento.

DIVERSIDADE

O Festival MC, que, em 2022, entra em sua 4ª edição, acontece presencialmente entre os dias 19 e 21 de agosto, no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, com entrada franca. Além de cinema, o evento ainda conta com música (da melhor qualidade), oficinas e bate-papos, sempre tendo como foco a ocupação sustentável das cidades.

Entre as atrações musicais, destaques para Emicida, Budah, Cesar MC, Majur, Rachel Reis, Bixarte, FBC & Vhoor, Totô de Babalong e Alinne Garruth.

Ainda restam poucos ingressos para as apresentações de 21 de agosto. Os bilhetes podem ser retirados pela internet , sendo dois por CPF.

CURTAS-METRAGENS EXIBIDOS NO FESTIVAL MC