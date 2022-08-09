Festival Movimento Cidade exibe 29 filmes gratuitamente até dia 17

Após receber 420 inscrições de projetos todo o Brasil, a mostra de cinema do Movimento Cidade - um dos braços do evento multicultural - segue a todo o vapor. No total, 29 filmes, oriundos de 12 estados, estão sendo exibidos gratuitamente no site do festival até 17 de agosto.
Além da projeção em formato on-line, os filmes serão apresentados no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, em Vitória, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, como parte da programação do Festival MC.
A partir desta quarta-feira (10), o público poderá votar em seu curta-metragem favorito pela internet. Os preferidos receberão prêmios em dinheiro, que chegam a R$ 14 mil.
Os projetos audiovisuais selecionados pelo Movimento Cidade estão divididos em quatro mostras. Repleto de experimentos estéticos, a Movimento Cidade, por exemplo, apresenta demandas sociais do Brasil, com vídeos de artistas capixabas e dos estados de Sergipe, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
Com uma programação de diversidade temática e estética, a mostra apresenta de videodanças a documentários, abordando temas como redução das desigualdades sociais, cidades de comunidades sustentáveis e igualdade de gênero.
A Mostra Cidade Pedal, por sua vez, é voltada para a sustentabilidade. Abordando temas como o trabalho e crescimento econômico, vida terrestre, consumo e produção responsáveis, além de igualdade de gênero, a seção recebe produções do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Amazonas e Santa Catarina.
Inovando no jeito de contar histórias e narrativas audiovisuais, a Mostra Arte apresenta ao espectador uma visão crítica e inovadora sobre as cidades, com obras híbridas de documentário e videoarte, animação, ficção e experimentais. Ao todo, são seis obras dos estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Por sua vez, a Mostra Mulheres - inédita no Festival MC - traz seis videoclipes protagonizados ou realizados por mulheres negras. Abaixo, "HZ" lista todos os filmes exibidos no evento.
DIVERSIDADE
O Festival MC, que, em 2022, entra em sua 4ª edição, acontece presencialmente entre os dias 19 e 21 de agosto, no Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, com entrada franca. Além de cinema, o evento ainda conta com música (da melhor qualidade), oficinas e bate-papos, sempre tendo como foco a ocupação sustentável das cidades.
Entre as atrações musicais, destaques para Emicida, Budah, Cesar MC, Majur, Rachel Reis, Bixarte, FBC & Vhoor, Totô de Babalong e Alinne Garruth.
Ainda restam poucos ingressos para as apresentações de 21 de agosto. Os bilhetes podem ser retirados pela internet, sendo dois por CPF.
CURTAS-METRAGENS EXIBIDOS NO FESTIVAL MC
- FILMES DA MOSTRA MOVIMENTO CIDADE
- "Abjetas 288", de Júlia da Costa e Renata Mourão (SE), 2021, Ficção.
- "Acesso", de Julia Leite (SP), 2021, Documentário.
- "Airão Velho, Sayonara", de Sandro Vilanova (DF), 2020, Documentário Experimental.
- "Arreda Homem que Chegou Mulher", de Renata Monte (CE), 2021, Documentário.
- "Cidade Sempre Nova", de Jefferson Cabral (RN), 2021, Experimental.
- "Ímã de Geladeira", de Carolen Meneses e Sidjonathas Araújo, (SE), 2022, Ficção.
- "Inabitáveis", de Anderson Bardot (ES), 2020, Ficção.
- "Jardim da Testiculosa - Prainha das Travestis", de Ruck
- "Ruína do Futuro", de Dorottya Czakó (ES), 2022, Videodança.
- "Madrugada", de Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza (RS), 2022, Documentário.
- FILMES DA MOSTRA CIDADE PEDAL
- "A Represa é o Meu Quintal", de Bruna Carvalho Almeida (SP), 2022, Documentário.
- "Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas", de Maria Mourão (MG), 2021, Documentário.
- "Bike Som", de Felipe Pamplona (PA), 2021, Documentário.
- "Jamary", de Begê Muniz (AM), 2021, Ficção, 12 anos.
- "Nonna", de Maria Augusta V. Nunes (SC), 2021, Animação.
- "Rocha Matriz", de Miro Soares e Gabriel Menotti (ES), 2020, Experimental.
- FILMES DA MOSTRA ARTE
- "Bestiário Invisível", de Tati Rabelo & Rod Linhales (ES), 2021. Videoarte.
- "Castelo da Xelita", de Lara Ovídio (RN/RJ), 2022, Ficção.
- "Controle de Tráfego", de Jackson Abacatu (MG), 2021, Experimental.
- "O Elemento Tinta", de Luiz Maudonnet & Iuri Salles (SP), 2022, Documentário.
- "Modelo Morto, Modelo Vivo" (SP), de Leona Jhovs e Iuri Bermudes, 2020, Ficção.
- "Tranzmutações Pandemykaz", de André Lu, Carol Carvalho, Gabs Ambròzia, Pedra Homem, Quebrantxy e Oru Florydo (SP), 2021, Videoarte.
- FILMES DA MOSTRA MULHERES
- Layla Arruda - "Ni una a menos", de Daniel Lupo (SP), 2021;
- RENNA feat. Gabi Benedita - "Lamento de Força Travesti", de RENNA (PE), 2022;
- "Batidão" - Enme, de Jessica Lauane, 2020;
- "Quero Mais" - Budah, de Patrik Braga (ES), 2021.
- Xuxu ComXis - "Bxd Existe" - ADRIELLE VIEIRA AND TIAGO TK, de PAMELA OHNITRAM (RJ), 2021.
- "Isis Broken - Ararinha da Viola" de Letícia Pires (SE), 2021.
- "A de Lacaia" (ES), 2021, Videoarte.
- "Kikazaru", de Matheus Cabral (ES), 2021, Experimental.