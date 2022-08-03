Capixabas recebem mentoria de João Neto e Frederico para alavancar carreira

Luma e Filipe Lourenço: capixabas selecionados para a mentoria de João Neto & Frederico Crédito: Montagem/Divulgação/Instagram/@lumaoficial

Talento, eles têm de sobra. A próxima meta é dar um "start" na carreira, em busca de fama e reconhecimento no mercado da música, especialmente no universo sertanejo. Esse (grande) passo pode começar com uma mentoria desenvolvida pela dupla João Neto & Frederico, "Na Intimidade", a ser realizada em agosto.

Selecionados entre os mais de dois mil inscritos em um concurso lançado pelas redes sociais da dupla, os capixabas Luma e Filipe Lourenço estão entre os 25 escolhidos para participar do curso, que - entre atividades on-line e presencial - pretende ensinar o "caminho das pedras" para se dar bem na indústria fonográfica. Em pauta, gestão de carreira, contato com empresários e outros nomes "quentes" da música sertaneja, incluindo aulas práticas, como edição de música e dicas de composição.

João Neto & Frederico vão falar um pouco da trajetória trilhada em mais de 20 anos de carreira, ensinando alguns macetes e mostrando quais passos tomaram para se tornar artistas de sucesso.

OS SELECIONADOS

Morando em Linhares, após passar nove anos trabalhando e vivendo nos Estados Unidos - onde, entre outras coisas, soltava o gogó em bares e estabelecimentos voltados para o público brasileiro na Flórida -, Luma, de 28 anos, é conhecida no norte do Espírito Santo, onde se apresenta com frequência em festas municipais e casas noturnas.

Com mais de 75 mil seguidores no Instagram, Luma foi citada nas redes sociais por Gusttavo Lima, que fez um story repostando um vídeo em que a cantora aparecia entoando "Ficha Limpa", um dos mais recentes hits do "Embaixador".

"Essa mentoria vai ser uma oportunidade de apresentar e divulgar meu trabalho, especialmente porque estaremos dois dias em Goiânia participando de um 'Mastermind', que inclui conhecer compositores, produtores e artistas do universo sertanejo, ter aulas práticas, assistir palestras e até estar em um jantar na casa da dupla. A vivência desse mundo é importante para pensarmos como vamos gestar nossas carreiras", pontua Luma, que possui uma música autoral gravada, "Bate Lá em Casa".

A artista, para impulsionar sua inscrição, publicou um vídeo fazendo um remix da faixa "Tudo em Minha Volta", um dos novos sucessos de João Neto & Frederico.

A postagem causou engajamento e chegou a ser elogiada pelo perfil dos artistas no Instagram. A iniciativa - que servia para participar de outro projeto a ser desenvolvido no futuro pelos famosos, "Descobrindo Novos Talentos" - impulsionou a seleção de Luma para a mentoria.

Ah, sim: os próprios sertanejos enviaram um vídeo para a capixaba, avisando que ela estava dentro de "Na Intimidade".

Além de ser selecionado, capa participante pagará uma taxa no valor de R$ 6,5 mil, para cobrir custos de viagem (hospedagem e alimentação) e parte da organização da mentoria (especialmente na contratação de convidados).

não estou medindo esforços para poder participar. É uma oportunidade única para quem busca conhecer mais sobre o mundo da música". Para contribuir, basta acessar o link na Para ajudar a realizar seu sonho, Luma está promovendo um crowdfunding (financiamento coletivo) que visa apoiar nos gastos com o curso. "Vai ajudar bastante, mas. É uma oportunidade única para quem busca conhecer mais sobre o mundo da música". Para contribuir, basta acessar o link na internet

TALENTO

Outro artista do ES selecionado para o projeto, Filipe Lourenço, de Boa Esperança, é "velho conhecido" da Rede Gazeta. O rapaz participou do concurso "Palco Litoral 2021", desenvolvido pela Rádio Litoral FM, onde chegou entre os semifinalistas.

"Comecei a cantar e a compor na pandemia da Covid-19. Antes disso, participei de alguns concursos e cursos de música na minha cidade. Após a volta das atividades culturais, comecei a me apresentar em eventos no Norte do Estado", adianta Lourenço, que, em 2020, chegou a participar de outra mentoria, desenvolvida pela LKS Music, também de Goiânia.

"Estar na mentoria de João Neto & Frederico é uma forma de poder mostrar meu trabalho não só como cantor, mas também como compositor. Vamos entrar em contato com outros compositores e produtores musicais de várias partes do Brasil", adianta Filipe, que conta com uma composição própria lançada em seu canal do YouTube, o "modão" "Nós Nunca Termina".

Lourenço também enviou um remix da música "Tudo em Minha Volta". O engajamento do post fez com que ele fosse aceito em "Na Intimidade". Claro que o rapaz também recebeu um vídeo dos famosos anunciando sua seleção.

também lançou uma "vaquinha" na internet a fim de conseguir o dinheiro necessário para garantir a sua participação. Para contribuir, basta entrar no Como Luma, Filipena internet a fim de conseguir o dinheiro necessário para garantir a sua participação. Para contribuir, basta entrar no site

NOVOS NOMES

Cantor sertanejo e participante de uma das mentorias promovidas por Jão Neto & Frederico, Cleiton Campos - que também atua na equipe de produção da dupla - é um dos organizadores de "Na Intimidade".

Em conversa com "HZ", Campos explicou como será a mentoria. "Inicialmente, os participantes terão conferências on-line com João Neto & Frederico, nos dias 16, 18 e 23 de agosto. Na ocasião, poderão tirar dúvidas sobre o mercado da música e ouvirão dicas de gestão de carreira. Além disso, a dupla vai falar de sua experiência de 20 anos de estrada", explica.

Segundo Cleiton, os encontros presenciais acontecem em 30 e 31 de agosto, em Goiânia. "Os selecionados participarão de uma palestra com um membro da Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (Socinpro), onde vão conhecer detalhes sobre direitos autorais, distribuição musical e valores que os artistas têm direito de receber cada vez que sua música for veiculada, tanto em plataformas digitais como em qualquer estabelecimento comercial", adianta.