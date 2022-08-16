Acusado de diversos crimes, Ezra Miller alega ter "problemas de saúde mental"

O nome de Ezra Miller tem sido sinônimo de polêmica nos últimos meses, isso porque o ator se envolveu em uma série de crimes, sendo preso algumas vezes neste ano. Após toda repercussão negativa, ele resolveu se manifestar sobre seu comportamento, alegando ter passado por um "período de crise intensa". À "Variety", Miller encaminhou um comunicado declarando: "agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo."