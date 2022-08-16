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Acusado de diversos crimes, Ezra Miller alega ter "problemas de saúde mental"

Ator, que chegou a ser preso algumas vezes, diz, em comunicado, estar em um 'período de crise intensa'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 12:56

O nome de Ezra Miller tem sido sinônimo de polêmica nos últimos meses, isso porque o ator se envolveu em uma série de crimes, sendo preso algumas vezes neste ano. Após toda repercussão negativa, ele resolveu se manifestar sobre seu comportamento, alegando ter passado por um "período de crise intensa". À "Variety", Miller encaminhou um comunicado declarando: "agora entendo que estou sofrendo problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo."
Ator Ezra Miller, astro de 'The Flash', é preso por agressão
Astro de 'The Flash', Ezra Miller coleciona polêmicas na Justiça Crédito: Reuters/Folhapress
Na sequência, o ator expôs arrependimento por suas ações. "Quero pedir desculpas a todos que alarmei e aborreci com meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida", pontuou.
Vale ressaltar que Miller interpreta "The Flash" desde 2016. Apesar das acusações, o filme solo do herói já teve as gravações encerradas e tem estreia prevista para junho de 2023.

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