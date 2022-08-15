Anitta se diverte com procedimento de saúde no ânus: "Cheio de habilidades"

O nome de Anitta voltou a ser notícia nessa segunda-feira (15). Tudo após a cantora falar sobre um procedimento que fez no bumbum. “Muito engraçado, sensacional. Eu virei uma pintora do c*. Eu estou jogando videogame com o c*. Você já jogou videogame com o c*? Pois eu estou jogando”, começou a cantora. O problema saúde que ela fez no ânus é chamado biofeedback anorretal.
“O nome técnico é biofeedback, que é engraçado? É, mas é sensacional”, continuou. Depois, ela explicou no que consiste o exame. "A linha azul é um negócio que ela (profissional que fazia o exame) colocou lá no meu ânus, no meu polêmico, que está relaxado agora", seguiu a funkeira. "Deixa eu parar de rir, porque se rir, também sobe", disse ela.
“É por causa da pressão abdominal. É o sinal elétrico do músculo. Qualquer coisa que faça, relaxar, contrair, sustentar, ele registra. Tudo depende da contração da musculação que envolve o ânus, a vagina e a uretra”, explicou a profissional que estava com ela.
Na tela, tinha também um desenho de linha azul mais clara e grossa, que a cantora precisava copiar com as contrações. "Eu tenho que fazer igual com as trancadas de c*", se divertiu a carioca, ao tentar cumprir o exame.