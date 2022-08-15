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Anomalia de Ebstein

Filha do ator Juliano Cazarré passa por nova cirurgia

Ator pediu orações pela saúde de sua filha, que foi submetida a uma cirurgia de emergência no Dia dos Pais devido a complicações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 18:05

Juliano Cazarré e a filha Maria Guilhermina
Juliano Cazarré: a filha Maria Guilhermina precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência Crédito: Reprodução @Julianocazarré
Juliano Cazarré teve que passar o Dia dos Pais no hospital. Nas redes sociais, o ator anunciou que sua filha, Maria Guilhermina, precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência devido a uma cardiopatia congênita rara, chamada de Anomalia de Ebstein, detectada na pequena.
A criança já havia passado por uma operação logo após o seu nascimento. Neste domingo, 14, o ator contou que a bebê precisou realizar o procedimento depois de "intercorrências".
"A cirurgia deu certo, graças a Deus e à equipe da Beneficência Portuguesa, em especial o doutor Rodrigo Freire. Guilhermina está bem, sedada, e os primeiros exames são bastante positivos", iniciou o ator.
"Peço humildemente as orações de todos vocês, pela recuperação da Guilhermina e para que eu e a Letícia sigamos com força e serenidade para lutar por ela. Obrigado. Deus retribua tanta caridade de vocês conosco", escreveu.
Na sexta-feira, 12, a mãe da menina e noiva do ator, Letícia Cazarré, informou que Guilhermina teve uma queda na saturação de oxigênio e precisou de um cateterismo e de um stent (uma estrutura minúscula que é colocada nas artérias).

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