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Competição

Fusão entre Brasil e México causa eliminação de Melina no MasterChef

Estudante de letras pediu um emprego na despedida do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 12:01

A estudante Melina pretende trocar a Bahia por São Paulo
A estudante Melina pretende trocar a Bahia por São Paulo Crédito: Renato Pizzutto - 10.mai.2022/Band
Melina, a eliminada desta terça (16) do MasterChef Brasil (Band), foi a participante do reality com mais vitórias individuais. No entanto, no último episódio ela perdeu a disputa ao apresentar aos jurados um prato com poucos sabores, em uma receita que misturava a cozinha do Brasil e do México.
A despedida foi difícil para a estudante de letras. "Quero um emprego, estou desempregada", ela disse após a eliminação.
Deu certo. O chef Henrique Fogaça disse que logo terá um novo restaurante e Melina poderá trabalhar nesse novo empreendimento.
"O MasterChef é o primeiro passo de um monte de portas que vão se abrir", afirmou Fogaça para a participante.
Baiana, Melina contou que tem vontade de mudar para São Paulo para aprender mais sobre cozinha nos restaurantes de Fogaça e de Helena Rizzo, que também ofereceu trabalho para a cozinheira amadora.
"Sou apaixonada por Salvador, mas acho que em São Paulo terei mais oportunidades", disse a estudante para o site da Band. "Estou disposta a deixar tudo para trás, chegar com a cara e a coragem para descobrir o que a vida me reserva".
No principal desafio da noite, os candidatos tiveram que preparar uma receita com ingredientes brasileiros e sabores mexicanos. Eles usaram o mole, uma pasta tradicional do México.
O melhor prato da noite foi apresentado por Rafael: um taco de peixe empanado. A receita dele foi considerada macia e agradável.

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