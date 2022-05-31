'Guerreiros do Sol': Globo anuncia terceira novela direto para o streaming

Regina Casé vibra com o anúncio de 'Todas as Flores' ao lado de José Luiz Villamarim, Carlos Araújo e João Emanuel Carneiro Crédito: Reprodução/Instagram/@reginacase

Depois do sucesso de "Verdades Secretas II", a primeira novela original do Globoplay, a plataforma resolveu apostar em novas tramas e anunciou nesta segunda-feira (30) não só a segunda como a terceira obra do streaming: "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, e "Guerreiros do Sol", trama escrita pelos autores George Moura e Sergio Golderberg.

Com previsão de estreia para outubro, "Todas as Flores", que até então levava o título provisório de "Olho por Olho", conta a história de Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem deficiente visual maltratada pela própria mãe, Zoe (Regina Casé). Fábio Assunção, Letícia Colin, Caio Castro e Nicolas Prattes são outros nomes no elenco. A trama terá 85 capítulos e será dividida em duas partes: a primeira disponibilizada entre outubro e dezembro de 2022, e a segunda, entre abril e junho de 2023.

Já "Guerreiros do Sol" é uma releitura da história do casal Lampião e Maria Bonita e deverá entrar na plataforma só em 2024. "A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo", explicou Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos.