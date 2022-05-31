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'Você é um milagre', diz Viih Tube sobre recuperação de Rodrigo Mussi

Influenciadora cumprimenta ex-BBB que há dois meses sofreu um grave acidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 08:04

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro
Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube
Rodrigo Mussi,36, continua trabalhando para se recuperar do grave acidente que sofreu no final de março. Nesta segunda-feira (30), Viih Tube, 21, resolveu prestar uma homenagem ao ex-BBB, de quem ela se aproximou bastante um pouco antes de batida de carro na Marginal Pinheiros e mantém uma forte amizade. A influenciadora compartilhou uma foto ao lado do amigo, em seu apartamento no bairro do Morumbi, São Paulo.
"Hoje fazem 2 meses do seu acidente. Como você é forte, Ro. Sua sede por viver, sua força que não sei de onde vinha pra lutar! As vezes era você que me ajudava, mais do que eu ajudava você, de tanto que me acalmava com suas palavras e lições da vida. Me ensinava e me distraia!", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. Rodrigo está hospedado na casa de Viih Tube desde que teve alta do Hospital das Clínicas, no dia 28 de abril.
Viih agradeceu também pela amizade que os dois construíram nos últimos meses: "Obrigada por hoje fazer parte da minha família, tanto você como seus irmãos, nós sabemos o que isso significa pra gente. Obrigada por confiar em mim. Hoje, posso dizer que sei como é ter um irmão mais velho!".
Por fim, a influenciadora ressaltou: "Você é um milagre".
O ex-BBB falou pela primeira vez sobre o grave acidente de carro que sofreu em São Paulo, a recuperação e os planos de seguir na carreira artística na entrevista ao Fantástico (Globo), que foi ao ar neste domingo (29).
"É um privilégio estar vivo porque todos que estavam perto do [local do] acidente não esperavam que eu estaria aqui me recuperando e progredindo. Realmente foi um milagre até para os médicos", disse o ex-BBB, que fez fisioterapia por quase um mês na rede Lucy Montoro -referência em reabilitação- e agora segue o tratamento em casa.

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