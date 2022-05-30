Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', pede ajuda financeira para comer

Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', está passando por problemas financeiros Crédito: Reprodução/Instagram/@marcosoliveiraator

O ator Marcos Oliveira, que deu vida ao pasteleiro Beiçola, em "A Grande Família" (TV Globo), foi novamente às redes sociais fazer um pedido de ajuda para os fãs. Em um vídeo divulgado neste domingo (29), o artista revelou que está recebendo ajuda da humorista Tatá Werneck para realizar uma cirurgia. Entretanto, ele disse que também está precisando de dinheiro para comer, pagar o aluguel e dar ração para suas cachorras.

"Preciso de dinheiro para sobreviver, pagar o meu aluguel e dar comida para as minhas três cachorras. Estou em um momento muito delicado, sentindo muita dor. Eu agradeço quem puder me ajudar", disse Marcos no vídeo, que divulgou o próprio número de telefone para receber doação em Pix.

O humorista ainda ressaltou que gostaria de voltar a trabalhar. "Quero voltar a trabalhar. Preciso de qualquer ajuda para comprar comida", ressaltou o ator. Marcos contou que está em tratamento pelo SUS e que necessita realizar uma cirurgia da fístula que tem na uretra. Além disso, Oliveira frisou que também tem que tratar da glicemia, que está alta.

DIFICULDADES

No fim do ano passado, o ator ficou internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro, para tratar de um problema urinário. Em junho de 2021, o ator desabafou sobre os problemas financeiros que vinha enfrentando por conta da pandemia.

Na época, amigos e fãs realizaram uma vaquinha para ajudar ele a comprar comida e remédios para diabetes e para o coração. Cerca de R$ 66 mil foram arrecadados nessa ajuda coletiva e, além desse valor, o humorista disse que ficou um ano e meio recebendo um cachê por conta da reprise da série “A Grande Família”. Apesar disso, Marcos afirmou que o dinheiro acabou em fevereiro do ano passado. Desde então, o ator vem recebendo ajuda de amigos.