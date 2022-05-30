Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa negam namoro: 'a gente se paquera'

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, a Juma e o Jove no remake de Pantanal, negaram, em entrevista concedida ao Fantástico, neste domingo, 29, que o romance tenha saído das telinhas. De início, a dupla de atores fez suspense à pergunta da repórter: "você conta ou eu conto?", perguntou Jesuíta, enquanto Alanis respondeu: "a gente podia aproveitar pra anunciar...".

Questionados sobre o possível romance e se pretendem continuar na vida um do outro após a novela, a atriz respondeu: "Como belos parceiros, aprendizes. Mas a gente não namora". Jesuíta completou: "não. A gente se paquera o tempo todo. A gente se ama, a gente se gosta."