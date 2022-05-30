Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa negam namoro: 'a gente se paquera'

De início, a dupla fez suspense à pergunta da repórter: "Você conta ou eu conto?", disse Jesuíta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 17:57

Jesuíta Barbosa comentou sobre convivência com Alanis Guillen nos bastidores de
Jesuíta Barbosa comentou sobre convivência com Alanis Guillen nos bastidores de "Pantanal" Crédito: Reprodução/TV Globo
Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa, a Juma e o Jove no remake de Pantanal, negaram, em entrevista concedida ao Fantástico, neste domingo, 29, que o romance tenha saído das telinhas. De início, a dupla de atores fez suspense à pergunta da repórter: "você conta ou eu conto?", perguntou Jesuíta, enquanto Alanis respondeu: "a gente podia aproveitar pra anunciar...".
Questionados sobre o possível romance e se pretendem continuar na vida um do outro após a novela, a atriz respondeu: "Como belos parceiros, aprendizes. Mas a gente não namora". Jesuíta completou: "não. A gente se paquera o tempo todo. A gente se ama, a gente se gosta."

Veja Também

Milton Gonçalves morre no Rio aos 88 anos

André Marques deixa a Rede Globo após 27 anos: "Serei meu próprio chefe"

Paolla Oliveira diz respeitar cada vez mais os dublês após 'Cara e Coragem'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados